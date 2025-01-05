Американские аналитики о наступлении Украины в Курске

Украинские военные возобновили наступательные операции по крайней мере на трех направлениях в Курской области РФ. Они добились определенных успехов, но в то же время есть продвижение и у россиян. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете, опубликованном накануне.

Аналитики пишут, что ВСУ провели механизированные атаки на направлении Бердин-Новосотницкий (северо-восточнее Суджи). Атаки производились в три волны с использованием бронетехники численностью примерно в батальон.

Также источники утверждают, что украинские силы активизировали наступательные операции в направлении Леонидового (юго-восточнее Коренева) и провели усиленную механизированную атаку численностью во взвод возле Пушкарного (восточнее Суджи).

Геолокационные кадры от 5 января указывают на то, что ВСУ продвинулись в полях к юго-западу и югу от Бердина и вошли в южную часть населенного пункта.

Кроме этого, российские военкоры опубликовали обновленные карты района боевых действий в Курской области, указывающие, что по состоянию на 5 января ВСУ также занимают Черкасское Поречное, Мартыновку и Михайловку (все северо-восточнее Суджи и юго-западнее Бердина).

Также они сообщили, что украинские войска недавно вошли в населенный пункт Новосотницкий (немного восточнее Бердина) и продвинулись в полях к западу от Ямской Степи (непосредственно к северо-западу от Бердина) и к западу от Новой Сорочины (к северу от Суджи и к северо-западу от Бердина).

Также ВСУ небольшими пехотными группами проводили наступательные операции в районе Никопольского и Александровки (восточнее и юго-восточнее Леонидового) и севернее Русской Конопельки (восточнее Суджи) в направлении Пушкарного.

В то же время успехи есть и у россиян. 5 января войска РФ тоже продвинулись к юго-востоку от Суджи и контратаковали ВСУ к юго-востоку от Корневого и к северу от Суджи. В частности, геолокационные кадры показывают, что войска РФ продвинулись в западной и южной части Махновки (чуть юго-восточнее Суджи).

Накануне стало известно, что ВСУ атаковали россиян в Курской области на нескольких направлениях. Чуть позже глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил активизацию боевых действий на Курщине. Потом Минобороны РФ признало наступление ВСУ в Курской области.