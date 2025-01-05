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Минобороны Азербайджана: Армяне стреляют по Забуху и Лачину
Новость дня
Минобороны Азербайджана: Армяне стреляют по Забуху и Лачину

Офис омбудсмена работал не покладая рук в праздники

13:13 420

Колл-центр «916» омбудсмена Азербайджана продолжал свою работу без перерыва даже в праздничные дни.

Заявки принимались через колл-центр с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Поступившие обращения в основном касались вопросов, связанных с мандатом Национального превентивного механизма омбудсмена, в том числе незаконного задержания, организации обследования и лечения в учреждениях, из которых человек не может выйти по собственному желанию, организации встречи с задержанным лицом, несообщения родственникам задержанного.

Данные вопросы были незамедлительно поставлены перед соответствующими учреждениями, исследованы, а обращения граждан удовлетворены.

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