Новый «масштабный» пакет санкций против России

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Конкретно ограничения должны коснуться танкеров, перевозящих нефть, проданную за более высокую цену, чем установленная Западом на уровне 60 долларов США за баррель, и входящих в «теневой флот» России.

Под «теневым флотом» РФ понимаются танкеры, которые ходят под иностранными флагами - их Россия использует для обхода нефтяного эмбарго, введенного два года назад в связи с войной в Украине. Для «теневого флота» используются старые и часто не застрахованные танкеры, на которых экспортируют сырую нефть и нефтепродукты из РФ в обход международных санкций.

Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей нефти. Как напоминает Reuters, после введения в конце 2022 года западными странами максимальной допустимой цены на нефть из РФ (ценового потолка) Россия перенаправила свою нефть на продажу в Китай и Индию. На этих рынках она продается с большими скидками относительно мировых цен, но все же выгоднее, чем по установленной на Западе допустимой цене.

Один из собеседников рассказал агентству, что пакет санкций, который готовит уходящая администрация Байдена, является «масштабным». Другой источник указал, что в него, вероятно, войдут санкции против людей, связанных с сетями, занимающимися продажей российской нефти по ценам выше установленного потолка.