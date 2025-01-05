Зеленский: «Их надо посадить в тюрьму»

Президент Украины Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью одному из самых цитируемых американских блогеров Лексу Фридману, сделав во время него ряд критических заявлений в адрес западных стран, оказывающих помощь Украине в отражении российской агрессии.

В частности, Зеленский раскритиковал крупнейшие мировые державы, США и Великобританию, которые в 1994 году подписали при участии России Будапештский меморандум, выступив гарантами территориальной целостности Украины. Буквально он обвинил их в том, что им было "похеру" на Украину.

"Это сейчас мы понимаем, что это никакие не гарантии безопасности, - сказал Зеленский. - Надо бы найти всех этих людей, кто это придумал, и просто посадить в тюрьму... После того как была оккупирована часть Донбасса и Крыма, Украина трижды отправляла официальные письма всем гарантам безопасности, всем членам Будапештского меморандума... Кто-то ответил на эти письма? Нет. Почему? Да похеру".

Говоря о сегодняшнем дне, Зеленский заявил, что теперь Украине для прекращения войны нужны гарантии безопасности не только на бумаге, и заключаться они должны в реальном военном сдерживании России.

Украинский президент рассказал, что говорил о Будапештском меморандуме с недавно избранным главой США Дональдом Трампом. "Мы еще не закончили этот разговор, мы его продолжим", - заверил Зеленский, добавив, что, по его мнению, "Путин боится Трампа" и что цель российского руководства сейчас - рассорить его с американским президентом, чтобы закончить оккупацию украинской территории.

По словам Зеленского, после вступления Трампа в должность он готов сразу же начать с ним обсуждения путей достижения мира.

"Я думаю, 25 января или в другой день мы садимся прежде всего с Трампом. Мы договариваемся, как мы можем остановить войну и Путина", – сказал Зеленский, подчеркнув, что "если Трамп предложит сильные гарантии безопасности для Украины, то после этого может быть разговор с россиянами".

Зеленский раскритиковал и администрацию уходящего с должности президента США Джо Байдена, заявив, что на момент вторжения российских войск она фактически не предоставила Украине необходимую военную помощь.

Украинский лидер сказал буквально следующее: "Мы не получали помощь. Но если мы будем считать, что слова – это помощь, то тогда мы получали ее очень много. Потому что слов было слишком, даже больше, чем слишком". В частности Зеленский считает, что санкции против России должны были быть введены превентивно, на фоне ее приготовления к вторжению в Украину, а не уже после него.

Отвечая на вопросы об условиях переговоров с Россией о перемирии, Зеленский назвал Владимира Путина "глухим" и подчеркнул, что с ним "надо говорить только с позиции силы". Он обвинил американский истеблишмент за попытки "подружить" Украину с Путиным.

"Всем кажется, что "ой, мы сейчас их подружим"... При чем тут подружим? Путин просто другой. Перед вами стоит мамонт", - заявил Зеленский.