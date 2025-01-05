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«Миллионы Каддафи»: новый суд над Саркози

13:52 415

Экс-президент Франции Николя Саркози, который несколько недель назад был осужден по делу «Поля Бисмута» («дело о прослушках»), 6 января предстанет перед судом по делу о предполагаемом ливийском финансировании его президентской кампании 2007 года. Об этом информирует RFI.

Согласно сообщению, 69-летнего политика судят за «пассивную коррупцию, преступный сговор, незаконное финансирование избирательной кампании и сокрытие нецелевого использования государственных средств Ливии». Саркози категорически отрицает свою причастность к «ливийскому делу».

Помимо Саркози, в деле фигурируют двенадцать обвиняемых, в том числе три его бывших министра - Клод Геан, Брис Ортефё и Эрик Вёрт, а также два бизнесмена, подозреваемые в посредничестве — Зияд Такиеддин и Александр Джухри.

Фабула дела — предполагаемые платежи на сумму около 50 миллионов евро, которые, как утверждается, Муаммар Каддафи передал для поддержки президентской кампании Саркози в 2007 году. Эта сумма значительно превышает лимит, установленный французским законодательством.

Те временем The Guardian пишет, что судебное разбирательство, которое продлится три месяца, изучит предполагаемые договоренности между Саркози и ливийским режимом. Следствие утверждает, что посредники доставляли чемоданы с наличными для финансирования кампании в обмен на дипломатические и юридические услуги, в том числе попытку отмены международного ордера на арест начальника ливийской разведки Абдуллы аль-Сенусси.

Саркози уже есть два обвинительных приговора. В 2021 году он был осужден за коррупцию и попытки повлиять на судью. Ему было предписано носить электронный браслет в течение года, впервые для бывшего главы государства. Сейчас он оспаривает решение в Европейском суде по правам человека. В отдельном судебном процессе Саркози был признан виновным в сокрытии незаконных перерасходов на президентских выборах 2012 года, которые он проиграл кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду. Он подал апелляцию.

Если Саркози признают виновным в новом деле, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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