USD 1.7000
EUR 1.7536
RUB 1.5373
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять по Забуху
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять по Забуху

Ответить Зеленскому вызвался Медведев

14:14 2040

Украинского президента Владимира Зеленского «презирает весь российский народ». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя интервью лидера Украины американскому блогеру Лексу Фридману.

«Для нашего народа личная месть нынешнему нелегитимному главарю бандеровской Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от должности», — сказал он.

Медведев заявил, что своими словами о презрении к народу России Зеленский «нарушил правила стандартной политкорректности между воюющими странами, согласно которым можно давать крайне отрицательные оценки элитам, составляющим режим, но не всему народу».

«Можно проклинать армию, правителей, партии, бизнес, но не всех людей. Так было даже с фашистской Германией. Использовалась максима: нацисты — преступники, но весь народ ненавидеть нельзя. Насколько это справедливо, комментировать не буду. На бытовом уровне всякое бывало, чего уж. Но это удерживало идеологию в парадигме «люди нам не враги», - сказал он.

Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять по Забуху
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять по Забуху обновлено 15:35
15:35 5986
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России»
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России» фото; обновлено 15:15
15:15 7917
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
14:59 2463
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус? горячая тема
14:36 1956
Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа?
Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа? haqqin.az разбирает главную тему с Дэвидом Саттером; все еще актуально
03:26 8465
Метапневмовирус: что известно об инфекции, распространяющейся в мире
Метапневмовирус: что известно об инфекции, распространяющейся в мире + заявление Минздрава
14:48 1462
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы «слив Грозева» haqqin.az разбирает с Александром Фридманом
5 января 2025, 23:56 11555
Выживший на разбившемся борту AZAL россиянин пожаловался на отношение в московском аэропорту
Выживший на разбившемся борту AZAL россиянин пожаловался на отношение в московском аэропорту
14:39 2734
Переговоры окончены. Анкара в ожидании: РКК сложит оружие
Переговоры окончены. Анкара в ожидании: РКК сложит оружие наша корреспонденция; все еще актуально
5 января 2025, 23:24 8487
Зеленский: «Их надо посадить в тюрьму»
Зеленский: «Их надо посадить в тюрьму»
13:37 3197
Новый «масштабный» пакет санкций против России
Новый «масштабный» пакет санкций против России
13:25 2810

ЭТО ВАЖНО

Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять по Забуху
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять по Забуху обновлено 15:35
15:35 5986
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России»
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России» фото; обновлено 15:15
15:15 7917
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
14:59 2463
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус? горячая тема
14:36 1956
Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа?
Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа? haqqin.az разбирает главную тему с Дэвидом Саттером; все еще актуально
03:26 8465
Метапневмовирус: что известно об инфекции, распространяющейся в мире
Метапневмовирус: что известно об инфекции, распространяющейся в мире + заявление Минздрава
14:48 1462
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы
Трамп предложил Путину: Украина входит в НАТО, американские войска уходят из Восточной Европы «слив Грозева» haqqin.az разбирает с Александром Фридманом
5 января 2025, 23:56 11555
Выживший на разбившемся борту AZAL россиянин пожаловался на отношение в московском аэропорту
Выживший на разбившемся борту AZAL россиянин пожаловался на отношение в московском аэропорту
14:39 2734
Переговоры окончены. Анкара в ожидании: РКК сложит оружие
Переговоры окончены. Анкара в ожидании: РКК сложит оружие наша корреспонденция; все еще актуально
5 января 2025, 23:24 8487
Зеленский: «Их надо посадить в тюрьму»
Зеленский: «Их надо посадить в тюрьму»
13:37 3197
Новый «масштабный» пакет санкций против России
Новый «масштабный» пакет санкций против России
13:25 2810
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться