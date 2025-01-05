Украинского президента Владимира Зеленского «презирает весь российский народ». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя интервью лидера Украины американскому блогеру Лексу Фридману.

«Для нашего народа личная месть нынешнему нелегитимному главарю бандеровской Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от должности», — сказал он.

Медведев заявил, что своими словами о презрении к народу России Зеленский «нарушил правила стандартной политкорректности между воюющими странами, согласно которым можно давать крайне отрицательные оценки элитам, составляющим режим, но не всему народу».

«Можно проклинать армию, правителей, партии, бизнес, но не всех людей. Так было даже с фашистской Германией. Использовалась максима: нацисты — преступники, но весь народ ненавидеть нельзя. Насколько это справедливо, комментировать не буду. На бытовом уровне всякое бывало, чего уж. Но это удерживало идеологию в парадигме «люди нам не враги», - сказал он.