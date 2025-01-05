Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?

Правительство Китая не подтвердило наличие новых штаммов метапневмовируса человека (HMPV), как и высокой смертности в результате их распространения. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока никаких заявлений относительно вспышки заболеваемости в Китае не было. Новостные ленты первой недели нынешнего нового года способны ввергнуть в депрессию самого закаленного читателя. Взрывы, теракты, катастрофы, война и политическая грызня. Но медиаресурсам, живущим по принципу «больше жести и больше угара», даже этого показалось недостаточным.

Им потребовалась страшилка, которая заставит мир содрогнуться. И чтобы она выглядела более жуткой, должна была прийти из Китая. И вот уже британская The Independent пишет: «В Китае наблюдается всплеск заболеваемости респираторным вирусом… Вирус, идентифицированный как метапневмовирус человека (HMPV), вызвал рост числа случаев заболевания в северных провинциях Китая этой зимой, особенно среди детей». И, конечно же, необходимое уточнение для тех, кто подзабыл: «Вспышка произошла через пять лет после того, как мир впервые был предупрежден о появлении нового коронавируса в Ухане, который впоследствии превратился в глобальную пандемию с семью миллионами смертей». Иными словами, новая страшилка для человечества составлена так, чтобы в голове читателя отразились две вещи. Первое – на нас надвигается новая пандемия. И второе, источник ее – все тот же злокозненный Китай. В общем – мы все умрем, спасайся кто может. Правда, для тех, кто в ужасе не бросился бежать от новой угрозы и дочитал статью до конца, там приведены подробности, которые напрочь опровергают страхи и ужасы исходных предпосылок. Оказывается:

- метапневмовирус человека, или HMPV — это респираторный вирус, который вызывает симптомы, схожие с простудой и гриппом. Хотя заболевание обычно протекает в легкой форме, оно может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, особенно у младенцев, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой, самых уязвимых категорий для всех вирусных инфекций. - Вирус не является новым, и впервые был выявлен в 2001 году. - И главное: его симптомы включают кашель, лихорадку, заложенность носа и усталость, а инкубационный период составляет от трех до шести дней. В отличие от COVID-19, для HMPV не существует ни вакцины, ни специфического противовирусного лечения; лечение заключается, главным образом, в устранении симптомов. Иными словами, HMPV - это обычный респираторный вирус, никакой смертельной опасности он не несет. И подхватившие его через пару недель перестают чихать, кашлять и возвращаются к трудовой деятельности при соблюдении набора простых процедур, рекомендуемых врачами при обычных вирусных инфекциях.