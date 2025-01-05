Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?
Правительство Китая не подтвердило наличие новых штаммов метапневмовируса человека (HMPV), как и высокой смертности в результате их распространения. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока никаких заявлений относительно вспышки заболеваемости в Китае не было.
Новостные ленты первой недели нынешнего нового года способны ввергнуть в депрессию самого закаленного читателя. Взрывы, теракты, катастрофы, война и политическая грызня. Но медиаресурсам, живущим по принципу «больше жести и больше угара», даже этого показалось недостаточным.
Им потребовалась страшилка, которая заставит мир содрогнуться. И чтобы она выглядела более жуткой, должна была прийти из Китая. И вот уже британская The Independent пишет: «В Китае наблюдается всплеск заболеваемости респираторным вирусом… Вирус, идентифицированный как метапневмовирус человека (HMPV), вызвал рост числа случаев заболевания в северных провинциях Китая этой зимой, особенно среди детей».
И, конечно же, необходимое уточнение для тех, кто подзабыл: «Вспышка произошла через пять лет после того, как мир впервые был предупрежден о появлении нового коронавируса в Ухане, который впоследствии превратился в глобальную пандемию с семью миллионами смертей».
Иными словами, новая страшилка для человечества составлена так, чтобы в голове читателя отразились две вещи. Первое – на нас надвигается новая пандемия. И второе, источник ее – все тот же злокозненный Китай. В общем – мы все умрем, спасайся кто может.
Правда, для тех, кто в ужасе не бросился бежать от новой угрозы и дочитал статью до конца, там приведены подробности, которые напрочь опровергают страхи и ужасы исходных предпосылок. Оказывается:
- метапневмовирус человека, или HMPV — это респираторный вирус, который вызывает симптомы, схожие с простудой и гриппом. Хотя заболевание обычно протекает в легкой форме, оно может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, особенно у младенцев, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой, самых уязвимых категорий для всех вирусных инфекций.
- Вирус не является новым, и впервые был выявлен в 2001 году.
- И главное: его симптомы включают кашель, лихорадку, заложенность носа и усталость, а инкубационный период составляет от трех до шести дней. В отличие от COVID-19, для HMPV не существует ни вакцины, ни специфического противовирусного лечения; лечение заключается, главным образом, в устранении симптомов.
Иными словами, HMPV - это обычный респираторный вирус, никакой смертельной опасности он не несет. И подхватившие его через пару недель перестают чихать, кашлять и возвращаются к трудовой деятельности при соблюдении набора простых процедур, рекомендуемых врачами при обычных вирусных инфекциях.
Вот и вся «страшилка», которая на поверку оказалась высосанной из пальца. Но ведь кто-то стоял за ней, поскольку давно известно, что «если страшилка начинает гулять по медиапространству – значит, это кому-то очень нужно». А выгодополучателей от нее всего два – это международные организации по здравоохранению, заскучавшие на скудных бюджетах, весьма сократившихся после пандемии ковида. И фармацевтические компании, вошедшие во вкус сверхдоходов от экстренных разработок и продаж чудо-вакцин.
Поэтому подобные «пробные шары» они будут вбрасывать регулярно. И всякий раз они будут охотно подхвачены прессой, особенно если речь идет о Китае. Наступивший 2025 год будет годом «китайских страшилок», так уж вырисовывается на Западе сценарий «борьбы с нарастающим китайским влиянием». И про «страшные мегавирусы» из-за Великой китайской стены мы не раз услышим – очень уж это в некоторых международных кругах востребованная тема.