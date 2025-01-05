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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять по Забуху
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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять по Забуху

Выживший на разбившемся борту AZAL россиянин пожаловался на отношение в московском аэропорту

14:39 2738

Россиян, пострадавших при крушении самолета «Азербайджанских авиалиний», по прилете в Москву около часа продержали на холоде. Один из выживших в авиакатастрофе Субхонкул Рахимов рассказал, что скорые выстроились в ожидании у борта МЧС, но пациентов, даже тяжелых, выпускать не спешили:

«Мы должны были пройти таможню. Пошла эта канитель с оформлением документов. У кого-то, естественно, их с собой не было. Это было кошмарное время. Две двери самолета открыты — был сквозняк, а на улице зима. Больные — бедные, раздетые, некоторые без сознания. На них просто покрывало набросили, а их надо было срочно увозить. Я не виню сотрудников ФСБ, они работали по инструкции. Я виню систему — она недоработана для таких случаев. Кому эти формальности нужны будут, если человек умрет?»

Пассажирский Embraer разбился в аэропорту Актау 25 декабря. Изначально он должен был сесть в Грозном, но, по версии Азербайджана, был обстрелян над Чечней и с повреждениями улетел в Казахстан.

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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять по Забуху обновлено 15:35
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