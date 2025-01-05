Монахини с «уксусными лицами» раздражают Папу Римского

Папа Римский Франциск призвал группу монахинь из Союза святой Екатерины Сиенской Миссионерской школы быть «глашатаями приветливости» и придерживаться дружелюбного ко всем образа жизни. Об этом пишет Sunday Times.

«Иногда в своей жизни я встречал монахинь с уксусным лицом, и это не выглядит дружелюбно. Это не то, что помогает привлечь людей. Уксус противен, а монахини с уксусным лицом — не буду даже говорить об этом», — сказал Франциск.

По словам понтифика, суровые лица отталкивают людей от веры. Он также призвал монахинь воздержаться от сплетен, подчеркнув, что просить женщин об этом — это «отважно». По его мнению, «сплетни убивают, сплетни отравляют».