Метапневмовирус: что известно об инфекции, распространяющейся в мире
По миру стремительно распространяется новая вирусная эпидемия, схожая с COVID-19. Всплеск заражений новой инфекцией в северных регионах Китая, сопровождаемый видеокадрами людей в масках в больницах, вызывает беспокойство во всем мире. Врачи сообщают, что вирус HMPV по симптомам и скорости распространения напоминает COVID-19. Уже зафиксированы первые случаи заражения HMPV в Казахстане, Кыргызстане, Украине.
Китайские органы здравоохранения призывают население строго соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки и носить маски. Граждан также призывают избегать многолюдных мест, соблюдать социальную дистанцию и при появлении симптомов незамедлительно обращаться к врачу.
«Человеческий метапневмовирус», впервые выявленный в Нидерландах в 2001 году, может вызывать серьезные осложнения, особенно у младенцев, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом, включая одышку. Согласно исследованиям, проведенным в разных странах, этот вирус обнаруживается в 5–20 процентах случаев инфекций нижних дыхательных путей у больных детей. Некоторые источники утверждают, что мальчики заражаются чаще, чем девочки.
Инфекционист и специалист по клинической микробиологии Васиф Алиев рассказал haqqin.az, что «человеческий метапневмовирус» может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей, включая пневмонию (воспаление легких).
«Вирус распространяется воздушно-капельным путем. Инкубационный период составляет от 5 до 9 дней. Особенно тяжело болезнь переносят дети, пациенты, ожидающие трансплантации органов, а также люди с заболеваниями почек, легких, печени, сердечной недостаточностью и другими хроническими заболеваниями», — отметил врач.
Основные симптомы вируса включают насморк, кашель, одышку, высокую температуру и хрипы в груди. Васиф Алиев отметил, что такие симптомы характерны и для других вирусных инфекций, поэтому только на их основании диагноз «человеческий метапневмовирус» поставить невозможно. Выявление вируса возможно только с помощью обследований и анализов. «Дети переносят заболевание тяжелее, а у детей с хроническими заболеваниями риск летального исхода при заражении значительно выше», — подчеркнул он.
Специалист уточнил, что зараженные пациенты получают симптоматическое лечение. «На данный момент подтвержденной вакцины нет, поэтому основной подход — симптоматическая терапия. Чтобы защититься как от этого вируса, так и от других инфекций, необходимо избегать контакта с больными, соблюдать режим питания, соблюдать дистанцию, придерживаться правил гигиены и при необходимости носить маску», — добавил он.
Врач подчеркнул, что заболевшие должны лечиться дома, так как они могут быстро заразить окружающих. Даже после выздоровления дети могут оставаться носителями вируса, а процесс полного выздоровления может длиться дни или недели. Выздоровевшие пациенты должны находиться под наблюдением. Васиф Алиев также предостерег от самолечения на ранних стадиях болезни. Прием антибиотиков или системные процедуры без рекомендации врача могут только усугубить состояние.
В Министерстве здравоохранения haqqin.az сообщили, что в странах Северного полушария в холодные месяцы, преимущественно с декабря по март, распространяются сезонный грипп (инфлюэнца) и другие острые респираторные вирусные инфекции. Метапневмовирус относится к сезонным респираторным заболеваниям, схожим с гриппом. Этот вирус широко распространен по всему миру и является одним из типичных возбудителей острых респираторных вирусных инфекций. Метапневмовирус проявляется такими симптомами, как кашель, заложенность и выделения из носа, повышение температуры, одышка и осиплость голоса, которые характерны и для многих других ОРВИ. Наибольшую уязвимость к вирусу имеют маленькие дети и люди с ослабленным иммунитетом.
Вирус развивается в верхних дыхательных путях и, как и другие вирусные заболевания, обычно проходит в течение 7–10 дней. У людей с ослабленным иммунитетом или сопутствующими заболеваниями (бронхиальная астма, хронические болезни легких) заболевание может осложниться бронхитом или пневмонией. У лиц без сопутствующих заболеваний респираторные инфекции, как правило, протекают без осложнений и заканчиваются самопроизвольным выздоровлением в короткие сроки, поэтому лечение носит симптоматический характер. В таких случаях лабораторное подтверждение вируса не влияет на подход к лечению и не имеет практического значения для пациента. Согласно международным протоколам, проведение таких обследований на рутинной основе не требуется.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что для контроля эпидемиологической ситуации и определения циркулирующих в эпидемический период штаммов гриппа в лаборатории Центра контроля особо опасных инфекций при Минздраве проводится молекулярное тестирование (ПЦР) мазков из носоглотки пациентов. С целью защиты здоровья населения и предотвращения случаев заражения министерство здравоохранения рекомендует людям с повышенной чувствительностью использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (медицинские маски) на массовых мероприятиях и в местах скопления людей, соблюдать гигиену рук и включать в рацион питания продукты, богатые витаминами. Лицам с респираторными симптомами рекомендуется проходить симптоматическое лечение в домашних условиях.
Кроме того, людям, входящим в группу риска по респираторным вирусным инфекциям, рекомендуется пройти вакцинацию против гриппа, объявленную Министерством здравоохранения: «Каждый гражданин должен ответственно относиться к своему здоровью, защищать себя и окружающих от заражения инфекциями».
Следует отметить, что HMPV может передаваться через мелкие капли, которые выделяются в воздух во время кашля, чихания или разговора инфицированного человека. Эти капли могут попасть в рот, нос или глаза людей, находящихся поблизости, и вызвать заражение. Вирус также может передаваться через часто трогаемые предметы, такие как дверные ручки, игрушки и телефоны.