Метапневмовирус: что известно об инфекции, распространяющейся в мире

По миру стремительно распространяется новая вирусная эпидемия, схожая с COVID-19. Всплеск заражений новой инфекцией в северных регионах Китая, сопровождаемый видеокадрами людей в масках в больницах, вызывает беспокойство во всем мире. Врачи сообщают, что вирус HMPV по симптомам и скорости распространения напоминает COVID-19. Уже зафиксированы первые случаи заражения HMPV в Казахстане, Кыргызстане, Украине. Китайские органы здравоохранения призывают население строго соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки и носить маски. Граждан также призывают избегать многолюдных мест, соблюдать социальную дистанцию и при появлении симптомов незамедлительно обращаться к врачу. «Человеческий метапневмовирус», впервые выявленный в Нидерландах в 2001 году, может вызывать серьезные осложнения, особенно у младенцев, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом, включая одышку. Согласно исследованиям, проведенным в разных странах, этот вирус обнаруживается в 5–20 процентах случаев инфекций нижних дыхательных путей у больных детей. Некоторые источники утверждают, что мальчики заражаются чаще, чем девочки.

Инфекционист и специалист по клинической микробиологии Васиф Алиев рассказал haqqin.az, что «человеческий метапневмовирус» может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей, включая пневмонию (воспаление легких). «Вирус распространяется воздушно-капельным путем. Инкубационный период составляет от 5 до 9 дней. Особенно тяжело болезнь переносят дети, пациенты, ожидающие трансплантации органов, а также люди с заболеваниями почек, легких, печени, сердечной недостаточностью и другими хроническими заболеваниями», — отметил врач. Основные симптомы вируса включают насморк, кашель, одышку, высокую температуру и хрипы в груди. Васиф Алиев отметил, что такие симптомы характерны и для других вирусных инфекций, поэтому только на их основании диагноз «человеческий метапневмовирус» поставить невозможно. Выявление вируса возможно только с помощью обследований и анализов. «Дети переносят заболевание тяжелее, а у детей с хроническими заболеваниями риск летального исхода при заражении значительно выше», — подчеркнул он. Специалист уточнил, что зараженные пациенты получают симптоматическое лечение. «На данный момент подтвержденной вакцины нет, поэтому основной подход — симптоматическая терапия. Чтобы защититься как от этого вируса, так и от других инфекций, необходимо избегать контакта с больными, соблюдать режим питания, соблюдать дистанцию, придерживаться правил гигиены и при необходимости носить маску», — добавил он. Врач подчеркнул, что заболевшие должны лечиться дома, так как они могут быстро заразить окружающих. Даже после выздоровления дети могут оставаться носителями вируса, а процесс полного выздоровления может длиться дни или недели. Выздоровевшие пациенты должны находиться под наблюдением. Васиф Алиев также предостерег от самолечения на ранних стадиях болезни. Прием антибиотиков или системные процедуры без рекомендации врача могут только усугубить состояние.