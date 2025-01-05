Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
Рабочие группы прокуратуры были командированы в города Грозный и Актау, где провели оперативную работу. Еще раз говорю, есть предварительные данные. Естественно, после завершения следствия мы предоставим азербайджанской общественности полную информацию. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Однако хочу еще раз обратить ваше внимание на один момент, о котором я сказал 29 декабря: в городе Грозном операция «Ковер», то есть операция по закрытию воздушного пространства, была объявлена после того, как самолет был обстрелян с земли. Это еще раз показывает, что здесь есть очень серьезные вопросы, имеющие состав преступления.
Обычно при возникновении опасности в воздушном пространстве какой-либо страны оно (воздушное пространство) немедленно закрывается. Это действует во всех странах и имеет разные названия. В России это называют операцией «Ковер». Если существовала угроза воздушному пространству России, то капитан самолета должен был быть немедленно проинформирован об этом. Воздушное пространство должно было немедленно закрыться, и самолет должен был вернуться назад.
Должен также отметить, что примерно за 10 дней до произошедшей авиакатастрофы аналогичный инцидент произошел близ города Грозный. Принадлежащий AZAL самолет с полпути вернулся назад. Почему на этот раз экипаж самолета не был предупрежден? Естественно, это покажет расследование. Еще раз хочу сказать, что имеющаяся у нас информация основана на правде. Попытки государственных структур России замять этот инцидент и настаивать на абсурдных версиях вызывают у нас и удивление, и сожаление, и справедливое возмущение. Погибли невинные люди.
Повторяю, именно благодаря героизму пилотов и членов экипажа в этой катастрофе выжило около 30 человек, несколько из них получили тяжелые ранения. Должен также отметить, что большинство погибших в результате аварии были гражданами Азербайджана. В то же время погибли граждане России и Казахстана, а граждане Кыргызстана были ранены», - сказал Алиев.