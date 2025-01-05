Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»

Рабочие группы прокуратуры были командированы в города Грозный и Актау, где провели оперативную работу. Еще раз говорю, есть предварительные данные. Естественно, после завершения следствия мы предоставим азербайджанской общественности полную информацию . Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев .

«Однако хочу еще раз обратить ваше внимание на один момент, о котором я сказал 29 декабря: в городе Грозном операция «Ковер», то есть операция по закрытию воздушного пространства, была объявлена после того, как самолет был обстрелян с земли. Это еще раз показывает, что здесь есть очень серьезные вопросы, имеющие состав преступления.

Обычно при возникновении опасности в воздушном пространстве какой-либо страны оно (воздушное пространство) немедленно закрывается. Это действует во всех странах и имеет разные названия. В России это называют операцией «Ковер». Если существовала угроза воздушному пространству России, то капитан самолета должен был быть немедленно проинформирован об этом. Воздушное пространство должно было немедленно закрыться, и самолет должен был вернуться назад.

Должен также отметить, что примерно за 10 дней до произошедшей авиакатастрофы аналогичный инцидент произошел близ города Грозный. Принадлежащий AZAL самолет с полпути вернулся назад. Почему на этот раз экипаж самолета не был предупрежден? Естественно, это покажет расследование. Еще раз хочу сказать, что имеющаяся у нас информация основана на правде. Попытки государственных структур России замять этот инцидент и настаивать на абсурдных версиях вызывают у нас и удивление, и сожаление, и справедливое возмущение. Погибли невинные люди.

Повторяю, именно благодаря героизму пилотов и членов экипажа в этой катастрофе выжило около 30 человек, несколько из них получили тяжелые ранения. Должен также отметить, что большинство погибших в результате аварии были гражданами Азербайджана. В то же время погибли граждане России и Казахстана, а граждане Кыргызстана были ранены», - сказал Алиев.