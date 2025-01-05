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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять по Забуху
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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять по Забуху

Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...

15:08 2747

Начался процесс открытия черных ящиков. По нашему настоянию этот процесс осуществляется в Бразилии. Я сказал об этом в телеинтервью 29 декабря - что мы, несмотря на все предложения и настойчивость, категорически возражали против открытия черных ящиков Межгосударственным авиационным комитетом. Потому что объективность здесь могла быть поставлена под сомнение. Если сказать на юридическом языке, здесь могло бы возникнуть столкновение интересов. Поэтому при участии представителей Азербайджана, Казахстана и России в Бразилии начат анализ черных ящиков, и, наверное, информация об этом будет предоставлена в ближайшее время. Так сказал президент Ильхам Алиев на встрече с членами семей погибшего экипажа пассажирского самолета Embraer 190 ЗАО «Азербайджанские авиалинии», потерпевшего крушение при выполнении рейса Баку-Грозный, и выжившими бортпроводниками.

Глава государства отметил, что «все вопросы, которые до сих пор не открыты, будут раскрыты. Ясно как день то, что самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Очевидно и то, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли. Но почему самолет был отправлен в Актау? У нас пока нет информации об этом. Это произошло по решению местных диспетчеров либо пилоты поняли, что средства радиоэлектронной борьбы в воздушном пространстве России уже не позволят им приземлиться, и сами сделали этот выбор? Информации об этом у нас пока нет. Естественно, после открытия черных ящиков вся эта информация появится».

Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять по Забуху
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять по Забуху обновлено 15:35
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