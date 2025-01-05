«Азеришыг» добилось высокого результата в опросе удовлетворенности клиентов

Комиссия по деловой среде и международным рейтингам была создана в 2016 году согласно соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева в целях совершенствования законодательства и администрирования, развития предпринимательства в нашей стране, улучшения бизнес-среды, а также укрепления позиции Азербайджана в международных рейтингах. По этим направлениям комиссия тесно сотрудничает с государственными учреждениями и представителями частного сектора. В 2024 году было реализовано очередное успешное сотрудничество с ОАО «Азеришыг».

Опрос удовлетворенности клиентов был проведен Комиссией по деловой среде и международным рейтингам с целью улучшения качества услуг, предоставляемых абонентам со стороны ОАО «Азеришыг», выявления существующих проблем и усиления взаимодействия с гражданами. В опросе, проведенном в рамках сотрудничества с компанией «Эквита», были изучены мнения около 700 респондентов, включая абонентов из числа населения и не из числа населения. Исследование проводилось при участии Минэнерго, Комиссии по деловой среде и международным рейтингам, Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальных инноваций, а также различных международных рейтинговых агентств.

Результаты опроса также отражают основные показатели деятельности ОАО «Азеришыг». Текущий показатель электронных заявок на подключение к энергосети составляет 55,3%, целевой показатель – 30%. Уровень удовлетворенности предпринимателей этими услугами оценивается в 98%. Этот показатель совпадает с целевым. Текущий показатель качества работ составляет 98%, целевой показатель – 95%. Частота задержек сроков реализации зафиксирована на уровне 5%, что превышает целевой показатель в 10%.

ОАО «Азеришыг» продолжит сотрудничество с Комиссией по деловой среде и международным рейтингам в целях обеспечения удовлетворенности граждан, повышения качества услуг и дальнейшего укрепления позиций нашей страны в международных рейтингах в сфере коммунального хозяйства, а также создаст условия для проведения регулярных опросов среди подписчиков.