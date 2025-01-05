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«Азеришыг» добилось высокого результата в опросе удовлетворенности клиентов

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15:11 287

Комиссия по деловой среде и международным рейтингам была создана в 2016 году согласно соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева в целях совершенствования законодательства и администрирования, развития предпринимательства в нашей стране, улучшения бизнес-среды, а также укрепления позиции Азербайджана в международных рейтингах. По этим направлениям комиссия тесно сотрудничает с государственными учреждениями и представителями частного сектора. В 2024 году было реализовано очередное успешное сотрудничество с ОАО «Азеришыг».

Опрос удовлетворенности клиентов был проведен Комиссией по деловой среде и международным рейтингам с целью улучшения качества услуг, предоставляемых абонентам со стороны ОАО «Азеришыг», выявления существующих проблем и усиления взаимодействия с гражданами. В опросе, проведенном в рамках сотрудничества с компанией «Эквита», были изучены мнения около 700 респондентов, включая абонентов из числа населения и не из числа населения. Исследование проводилось при участии Минэнерго, Комиссии по деловой среде и международным рейтингам, Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальных инноваций, а также различных международных рейтинговых агентств.

В ходе исследования был измерен уровень удовлетворенности различными услугами, предоставляемыми ОАО «Азеришыг».

1. подключение к электросети,

2. проектирование и монтаж систем электроснабжения,

3. восстановление смарт-карт и выпуск новых,

4. изменение наименования населения и потребителей, не являющихся населением,

5. оказание технического обслуживания электрических сетей и оборудования, находящихся на балансе потребителя,

6. прием запросов на расследование повреждений счетчика,

7. взыскание некачественного платежа.

Результаты опроса также отражают основные показатели деятельности ОАО «Азеришыг». Текущий показатель электронных заявок на подключение к энергосети составляет 55,3%, целевой показатель – 30%. Уровень удовлетворенности предпринимателей этими услугами оценивается в 98%. Этот показатель совпадает с целевым. Текущий показатель качества работ составляет 98%, целевой показатель – 95%. Частота задержек сроков реализации зафиксирована на уровне 5%, что превышает целевой показатель в 10%.

ОАО «Азеришыг» продолжит сотрудничество с Комиссией по деловой среде и международным рейтингам в целях обеспечения удовлетворенности граждан, повышения качества услуг и дальнейшего укрепления позиций нашей страны в международных рейтингах в сфере коммунального хозяйства, а также создаст условия для проведения регулярных опросов среди подписчиков.

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