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Новый сирийский министр казнил женщин за прелюбодеяние

15:32 1236

Новый министр юстиции Сирии выносил женщинам смертные приговоры за «коррупцию» и прелюбодеяние, сообщает Bild.

В интернете вспомнили два ролика казни двух женщин, как утверждается, в 2015 году. На видео Шади Аль-Ваиси выносит женщинам приговор по обвинению в «коррупции и проституции», а затем им стреляют в голову под ликование толпы. Как выяснилось, одна из женщин была убита по обвинению в «прелюбодеянии», то есть из-за секса до брака. Сирийские аналитики проверили видеозаписи и пришли к выводу, что это именно Аль-Ваиси. В то время он был судьей и служил свергнутому президенту Башару Асаду.

Чиновник из нового правительства анонимно заявил аналитикам, что произошедшее «соответствовало законам, действовавшим в то время», и что видео отражает этап, «который мы оставили позади в связи с нынешними правовыми изменениями».

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