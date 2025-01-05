Новый сирийский министр казнил женщин за прелюбодеяние

Новый министр юстиции Сирии выносил женщинам смертные приговоры за «коррупцию» и прелюбодеяние, сообщает Bild.

В интернете вспомнили два ролика казни двух женщин, как утверждается, в 2015 году. На видео Шади Аль-Ваиси выносит женщинам приговор по обвинению в «коррупции и проституции», а затем им стреляют в голову под ликование толпы. Как выяснилось, одна из женщин была убита по обвинению в «прелюбодеянии», то есть из-за секса до брака. Сирийские аналитики проверили видеозаписи и пришли к выводу, что это именно Аль-Ваиси. В то время он был судьей и служил свергнутому президенту Башару Асаду.

Чиновник из нового правительства анонимно заявил аналитикам, что произошедшее «соответствовало законам, действовавшим в то время», и что видео отражает этап, «который мы оставили позади в связи с нынешними правовыми изменениями».