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Теперь уже официальный запрет Байдена

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Президент США Джо Байден официально объявил о запрете на бурение нефтегазовых скважин на шельфе у атлантического и тихоокеанского побережья страны.

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в понедельник Байден объявит о запрете на бурение нефтегазовых скважин на площади более 250 миллионов гектаров на шельфе тихоокеанского и атлантического побережья США. При этом Байден оставит возможность для нового лизинга нефти и природного газа в центральных и западных районах Мексиканского залива. По мнению агентства, это усложнит любые попытки будущего президента Дональда Трампа расширить масштабы бурения на шельфе.

«Я принимаю меры по защите восточного и западного побережья, восточной части Мексиканского залива и северной части Берингова моря Аляски от бурения нефтяных и газовых скважин и вреда, который оно может нанести... Это не стоит риска.

Почти сорок процентов американцев живут в прибрежных округах, их процветание зависит от здорового океана. Сегодняшними действиями президент Байден гарантирует, что эти регионы смогут оставаться здоровыми и будут защищенными от риска разливов нефти», - говорится в сообщении.

В Белом доме также заявили, что такими указами Джо Байден уже сохранил более 670 млн акров (около 271 га) американской территории и акватории, «больше, чем любой другой президент в истории США». Сегодняшний запрет на бурение распространяется на все восточное побережье Атлантики США и восточную часть Мексиканского залива, тихоокеанское побережье вдоль Калифорнии, Орегона и Вашингтона, а также на территории Берингова моря вокруг Аляски.

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