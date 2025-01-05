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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять по Забуху
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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять по Забуху

Российско-иранский договор будет включать оборону и безопасность

16:00 246

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном будет касаться в том числе вопросов обороны и безопасности. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Соглашение о сотрудничестве между Ираном и Россией имеет различные аспекты. Его важную часть составляют вопросы торговли и экономики, энергетики, а также обороны и безопасности. Это соглашение обновит и дополнит существующий договор [об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Москвой и Тегераном] от 2001 года", - сказал дипломат на еженедельном брифинге.

Как отметил Багаи, "за последние 20-30 лет Иран и Россия существенно расширили объемы сотрудничества, поэтому возникла необходимость обновить документ".

Ранее посол исламской республики в РФ Казем Джалали сообщил, что российско-иранский договор будет подписан 17 января 2025 года в Москве в ходе переговоров президентов двух стран.

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