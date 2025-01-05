В Приднестровье все плохо

В Приднестровье (сепаратистский регион Молдовы), дефицит электроэнергии составляет около 30%, из-за перегрузки энергосистемы есть риск полного выхода ее из строя. Об этом сообщил госсекретарь Министерства энергетики Молдовы Константин Боросан, пишет NewsMaker.

Так, максимальная нагрузка в Приднестровье составляет 219 МВт, но максимальное производство Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС (под контролем Приднестровья) составляет лишь 154 МВт - дефицит 65 МВт, или 30%.