В Приднестровье все плохо
В Приднестровье (сепаратистский регион Молдовы), дефицит электроэнергии составляет около 30%, из-за перегрузки энергосистемы есть риск полного выхода ее из строя. Об этом сообщил госсекретарь Министерства энергетики Молдовы Константин Боросан, пишет NewsMaker.
Так, максимальная нагрузка в Приднестровье составляет 219 МВт, но максимальное производство Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС (под контролем Приднестровья) составляет лишь 154 МВт - дефицит 65 МВт, или 30%.
«Управление этим дефицитом электроэнергии на Левом берегу Днестра осуществляется путем отключения потребителей, уличного освещения, систем водоснабжения, промышленных зон, сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий и тому подобное. Если не отключить достаточное количество потребителей, есть риск полного выхода из строя системы, поскольку распределительные сети на Левом берегу перегружены», - предупредил Боросан.
Приднестровье, сепаратистский регион Молдовы, прекратило поставки отопления и горячей воды в домохозяйства после того, как поставки газа в Европу из России через Украину прекратились. Российский «Газпром» заявил, что с 1 января 2025 года прекращает поставки газа в молдавское Приднестровье в связи с «невыполнением платежных обязательств». Энергокомпании Молдовы - Moldovagaz и Energocom готовы оказать содействие «Тираспольтрансгазу» в организации закупок газа на любой европейской платформе на рыночных условиях.