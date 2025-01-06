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Азербайджанцам назвали плюсы повышения тарифов на коммуналку

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Повышение цен на коммунальные услуги «будет способствовать устойчивому и качественному предоставлению услуг». Такого мнения придерживается экономический эксперт Самир Гейдаров. По его словам, единого тарифа в сфере подключения к водоснабжению не было, а теперь он утвержден Тарифным советом.

«Конечно, это также приводило к случаям злоупотреблений. Теперь единый тариф определен соответствующим решением Тарифного совета», - сказал Гейдаров.

По его словам, в утвержденных тарифах на подключение к водоснабжению реализован дифференцированный подход по подключению абонентов населения как социального характера, так и для городов и районов. Так, единовременный тариф на подключение к сети водоснабжения в городах Баку, Сумгаит, Хырдалан и Апшеронском районе для абонентов из категории населения составляет 200 манатов, для других административно-территориальных единиц - 170 манатов.

Тарифы на подключение к сети сброса сточных вод утверждены на уровне 345 манатов для городов Баку, Сумгаит, Хырдалан, Апшеронского района и 290 манатов для других административно-территориальных единиц.

Кроме того, единовременный тариф на подключение к сети водоснабжения для строительных объектов с требуемым объемом выпуска до 100 кубометров составляет 995 манатов, или 1015 манатов в зависимости от диаметра трубы, а для подключения к сети сброса сточных вод – 1635 манатов. Работы по подключению, выполняемые за счет строительного объекта, охватывают расстояние до 30 метров. Если расстояние превышает 30 метров, расширение существующей сети осуществляется поставщиком без дополнительной оплаты.

Эксперт говорит, что регулирование в этой сфере «снизит затраты на подключение, будет способствовать стабильному и качественному предоставлению услуг, улучшит финансовую прозрачность и систему учета и в то же время за счет исключения розничной торговли создаст условия для предварительного расчета затрат при инвестировании предпринимателей».

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