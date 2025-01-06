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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Фидан уверен: Ликвидация Рабочей партии Курдистана «лишь вопрос времени»

16:20 951

Ликвидация на территории Сирии сил террористической Рабочей партии Курдистана является «лишь вопросом времени». Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан после переговоров в Анкаре со своим иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

«Наша борьба с РПК продолжается. Условия в Сирии сегодня изменились. Мы думаем, что ликвидация присутствия в Сирии РПК-СНС («Силы народной самообороны», сирийское ответвление террористической РПК) является лишь вопросом времени», - сказал Фидан.

Он также заявил, что США и несколько стран Запада придерживаются «лживой политики», защищая РПК и ее сирийские ответвления: «Я в очередной раз говорю всему миру, что некоторые европейские страны, а также в особенности американцы втайне защищают «Силы народной самообороны» и преподносят эту защиту как вопрос борьбы с ИГ. Эти вещи не сочетаются. Вы защищаете РПК и СНС, то есть врагов Турции, врагов страны - члена НАТО.

Если их амбиции и истинные намерения в регионе по использованию темы ИГ в качестве предлога для усиления РПК таковы, то мы крайне щепетильно относимся к этому. Мы внимательно следим за ситуацией и имеем возможность прервать эту игру».

По словам Фидана, «группировка (РПК) должна сложить оружие и работать с новой администрацией Сирии, а также в том, что террористы должны покинуть регион».

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