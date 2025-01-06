«Азербайджанские железные дороги» запустили ночные поезда: всего за 18 манатов!

В последние годы Азербайджан активно развивает транспортную инфраструктуру, стремясь улучшить связи между регионами страны. Одним из ярких событий стало возобновление железнодорожного сообщения между Баку и Балакеном на северо-западе Азербайджана, действовавшего в советские годы. Стоит отметить, что введенное в эксплуатацию в 1985 году железнодорожное сообщение Баку-Балакен-Баку позволяло охватить все районы в северо-западной части Азербайджана, обеспечивая комфортабельный доступ к различным регионам не только жителям страны, но и туристам. ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в период успешного развития суверенного Азербайджана решило восстановить данный маршрут, опираясь на современные стандарты и технологии. Так, с ноября 2023 года с целью обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов по железнодорожной линии Баку-Евлах-Шеки-Балакен Азербайджанские железные дороги с использованием внутренних возможностей начали масштабные ремонтные работы на участке Евлах-Балакен длиной 164 км, где было проведено обследование пути, стрелочных переводов, 47 мостов и 37 нерегулируемых переездов. Во время ремонта были заменены непригодные шпалы, рельсы, подкладки, выполнены работы по ремонту дефектных искусственных сооружений и нерегулируемых переездов, а также установлены недостающие дорожные знаки. Восстановление маршрута из Баку до Балакена позволило удовлетворить инфраструктурные запросы почти полумиллиона человек — жителей Шекинского, Гахского, Загатальского и Балакенского районов страны, а решение о ночных рейсах полностью покроет потребности в транспортных коммуникациях столицы с этими регионами.

Более того, в результате работы АЖД с 3 января по маршруту Баку-Балакен начал курсировать поезд со спальными вагонами. Поезда будут курсировать ежедневно из Баку в Балакен (отправление в 23:50) и в обратную сторону (отправление в 22:10). Общая вместимость поезда в одном направлении составляет 189 человек. Примечательно, что уровень заполняемости первого рейса составил более 90%. Этот показатель свидетельствует о высоком спросе на пассажирские перевозки в этом направлении. Остановки таких комфортабельных составов предусмотрены на станциях Шеки, Гах, Загатала и Балакен, а также на шести станциях вдоль данного важнейшего маршрута. Время в пути из Баку в Балакен по железной дороге составит 8 часов 20 минут, а из Балакена в Баку — 8 часов 40 минут. Напомним, что ранее поезд из Баку в Балакен преодолевал путь за 9 часов 35 минут, а из Балакена в Баку — за 9 часов 45 минут, но ремонтные работы позволили сократить время в пути более чем на час. В целом гористая местность северо-западного региона препятствует увеличению скорости в этом направлении, что делает невозможным установление более высокой скорости по сравнению с другими направлениями. В чем же преимущества ночного маршрута? Во-первых, такое путешествие фактически позволяет людям отдохнуть, а будние дни не тратить на дорогу и проводить их более продуктивно. Во-вторых, железная дорога менее подвержена влиянию климатических условий, а что касается посадки и высадки, то она максимально привлекательна для пассажиров по сравнению, например, с авиаперелетами (долгие процедуры в аэропортах, ограничения по багажу). Позитивный момент — больше комфорта и безопасности по сравнению с утомительными и сложными, особенно зимой, поездками в регионы Азербайджана на автомобилях и автобусах. Следует отметить, что в мире вагоны со спальными местами обычно считаются наиболее подходящими транспортными средствами для путешествий на расстояние от 500 до 1500 км, продолжительностью от 6 до 12 часов. Преимущество таких поездов на дальних рейсах заключается в комфорте и эффективности. Для пассажиров, испытывающих трудности с засыпанием в самолете, ночные поезда являются более удобным выбором.

Кроме того, спальные вагоны предоставляют не только больше личного пространства, но и определенную степень приватности, что делает отдых в дороге еще более эффективным. Ко всему прочему такие вагоны полностью охраняются. Также признано, что использование поездов — более экологичный способ путешествия по сравнению с автомобилями и самолетами, ведь выбросы углекислого газа при этом минимальны. Все указанные факторы делают путешествие в вагонах спального типа более привлекательным для тех, кто ищет комфортное и эффективное логистическое решение для поездок. Важным представляется и то, что на ночных маршрутах регулируется скорость движения, чтобы пассажиров не укачивало, было меньше шума, и они смогли бы отдохнуть и насладиться поездкой на большие расстояния. В числе преимуществ логично обратить внимание и на тарифы. Итак, пассажирам предлагаются возможности путешествия в классах «стандарт», «стандарт+» и бизнес-классе. Следовательно, минимальные цены в классе «стандарт» на поездки из Баку на станцию Евлах составляют 13,1 AZN, 17,6 AZN в классе «стандарт+», а в бизнес-классе — 54,6 AZN. Минимальные цены для пассажиров, путешествующих в классе «стандарт», на станции Шеки и Гах, а также на остановку Гёйнюк составляют 14,8 AZN, 23,9 AZN в классе «стандарт+» и 63,3 AZN в бизнес-классе. Что касается участка Загатала-Алиабад, то минимальные цены на поездки из Баку на станцию Загатала и остановки Гораган, Гёйям, Алиабад составляют 16,4 AZN в классе «стандарт», 23,9 AZN в классе «стандарт+» и 67,7 AZN в бизнес-классе. Цены на маршруте Баку–Балакен–Баку начинаются от 18 AZN в стандартном классе, 27 AZN в классе «стандарт+» и 72 AZN в бизнес-классе. Хочется указать на то, что сравнение цен на билеты на поезда Баку-Балакен-Баку с ценами на автобусные билеты некорректно, ведь не стоит забывать, что с периода пандемии цены на билеты на воздушные и железнодорожные маршруты по всему миру в среднем увеличились на 110%. А за последние 5 лет стоимость дизельного топлива увеличилась на 67%, а тарифы на электрическую энергию — на 22%.