Названа дата суда над Гукасяном, Саакяном и Ишханяном

Подготовительное заседание суда по уголовному делу Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна и Давида Ишханяна назначено на 17 января.

Отметим, что обвинительный акт по уголовному делу был утвержден генеральным прокурором Азербайджанской Республики 16 декабря и направлен в Бакинский военный суд для рассмотрения по существу. Дело передано в Бакинский военный суд в производство судьи, председателя суда Зейнала Агаева.

В ходе расследования, проведенного Следственным управлением Генпрокуратуры, появились обоснованные подозрения в том, что Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Давид Ишханян, занимая «посты» «президента Нагорно-Карабахской Республики» и «временно исполняющего обязанности президента», участвовали в организации и координации на территории Азербайджанской Республики действий незаконных вооруженных формирований, которые совершали нападения на организации, управления и отдельных лиц, повлекшие гибель людей и другие тяжелые последствия, снабжали эти формирования боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и армейским снаряжением.