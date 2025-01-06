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Очередное провокационное заявление Маска

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Американский миллиардер Илон Маск, который должен войти в состав президентской администрации Дональда Трампа, предложил идею, чтобы США «освободили народ Британии от их тиранического правительства».

Опрос с таким предложением он провел на своей платформе Х. Продолжая публичную кампанию нападок на действующего британского премьера Кира Стармера, Маск ретвитнул сообщение правого блогера. В посте содержались обвинения в том, что Стармер якобы игнорирует преступления, совершенные мигрантами, но защищает мигрантов от насилия со стороны правых.

«Стармера - в тюрьму», - написал Маск, комментируя ретвитнутое сообщение. Позже Маск разместил на своей странице в Х опрос: «Америка должна освободить народ Британии от их тиранического правительства». И два варианта ответа: «да» или «нет». Подавляющее большинство голосов в опросе было отдано за «освобождение».

В декабре Илон Маск сделал ряд заявлений относительно внутриполитической ситуации в Германии. В частности, он поддержал ультраправую партию «Альтернатива для Германии».

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