USD 1.7000
EUR 1.7536
RUB 1.5373
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Украинцы забирают новые российские территории, но теряют свои...

о развитии ситуации
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
17:00 2059

Как сообщалось ранее, российская армия захватила еще один город в Донецкой области Украины. В опубликованной 6 января информации Минобороны России торжественно заявляется, что город Курахово, расположенный на юго-западе Донецкой области и являющийся важным логистическим центром для украинской армии, полностью перешел под контроль российских войск.

После захвата Курахово российские войска вышли на оперативный простор.

Украинское же командование пока не комментирует заявление российского Минобороны о полной утрате города.

Однако Американский институт изучения войны сообщает, что в Курахово продолжаются уличные бои.

Русские захватили важный узел - Курахово

До войны в этом городе проживало около 20 тысяч человек. Бои за него шли с сентября прошлого года. Для обороны Курахово украинская армия привлекла элитные подразделения, включая 79-ю десантно-штурмовую и 46-ю аэромобильную бригады, сосредоточив в укрепрайоне до 15 тысяч солдат. В ходе многомесячных ожесточенных боев российская армия, используя небольшие штурмовые группы, продвинулась вперед, окружила город с флангов и перекрыла основные пути снабжения украинской группировки.

Российские СМИ и военные эксперты называют захват Курахово значительной победой. Через город проходит автомобильная трасса Донецк — Запорожье, а также железнодорожная линия, ведущая в Покровск и далее в Днепропетровскую область.

Российские эксперты прогнозируют, что движение на запад и северо-запад в этом направлении позволит начать операцию по окружению группировки ВСУ в районе Покровска, Часов Яра и Торецка.

Следует отметить, что российская армия уже ведет бои на окраинах города Покровска, одновременно продвигаясь с флангов для формирования кольца окружения. Если украинская армия после Курахово потеряет также Покровск, российские войска смогут продвинуться в направлении двух последних крупных городов Донецкой области — Славянска и Краматорска. Это позволит обойти их с западного фланга и перекрыть основные пути снабжения. Кроме того, захват Покровска откроет российской армии путь к административным границам Днепропетровской области.

А украинцы продвигаются по России

На фоне критической ситуации на Донбассе украинская армия продолжает внезапные атаки в Курской области России, начавшиеся 5 января.

По данным OSINT-аналитика Def Mon, подтвержденным геолокацией кадров, опубликованных российским госагентством РИА Новости, ВСУ за один день продвинулись вглубь российской территории примерно на 2,7 километра.

На видео, снятом в районе хутора Бердин и поселка Новосотницкий, видны боевые действия, что подтверждает продвижение украинских войск к южной части Бердина и вплоть до дороги, соединяющей два населенных пункта. Карта американского Института изучения войны (ISW) также фиксирует этот успех. Однако неизвестно, удалось ли украинским силам удержать занятые позиции, подчеркивает Def Mon. Кроме того, ВСУ активизировали наступательные действия еще в двух районах Курской области: в районе Никольского и Александрии (к северу от Малой Локни); к северу от Русской Конопельки (восточнее Суджи).

Наступление ВСУ в районе Бердина было подтверждено как российскими военными блогерами, так и украинскими официальными источниками. Согласно российским Z-каналам, атаки также происходили недалеко от границы южнее Глушково и в районе выступа на юго-западе области у Теткино.

Украина еще не потеряла Курахово
Украина еще не потеряла Курахово ОБНОВЛЕНО 17:47
17:47 2714
В России заявили об «уничтоженных» в Курской области украинцах
В России заявили об «уничтоженных» в Курской области украинцах обновлено 17:07
17:07 3803
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять обновлено 15:35
15:35 8820
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
14:59 4835
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус? горячая тема
14:36 3265
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России»
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России» фото; обновлено 15:15
15:15 9744
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
15:08 5554
Названа дата суда над Гукасяном, Саакяном и Ишханяном
Названа дата суда над Гукасяном, Саакяном и Ишханяном
16:38 1420
Фидан уверен: Ликвидация Рабочей партии Курдистана «лишь вопрос времени»
Фидан уверен: Ликвидация Рабочей партии Курдистана «лишь вопрос времени»
16:20 958
Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа?
Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа? haqqin.az разбирает главную тему с Дэвидом Саттером; все еще актуально
03:26 8747
Метапневмовирус: что известно об инфекции, распространяющейся в мире
Метапневмовирус: что известно об инфекции, распространяющейся в мире + заявление Минздрава
14:48 2504

ЭТО ВАЖНО

Украина еще не потеряла Курахово
Украина еще не потеряла Курахово ОБНОВЛЕНО 17:47
17:47 2714
В России заявили об «уничтоженных» в Курской области украинцах
В России заявили об «уничтоженных» в Курской области украинцах обновлено 17:07
17:07 3803
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять обновлено 15:35
15:35 8820
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
14:59 4835
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус? горячая тема
14:36 3265
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России»
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России» фото; обновлено 15:15
15:15 9744
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
15:08 5554
Названа дата суда над Гукасяном, Саакяном и Ишханяном
Названа дата суда над Гукасяном, Саакяном и Ишханяном
16:38 1420
Фидан уверен: Ликвидация Рабочей партии Курдистана «лишь вопрос времени»
Фидан уверен: Ликвидация Рабочей партии Курдистана «лишь вопрос времени»
16:20 958
Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа?
Украинцы наступают по России, чтобы обязать Кремль к миру. Чего ждать от Трампа? haqqin.az разбирает главную тему с Дэвидом Саттером; все еще актуально
03:26 8747
Метапневмовирус: что известно об инфекции, распространяющейся в мире
Метапневмовирус: что известно об инфекции, распространяющейся в мире + заявление Минздрава
14:48 2504
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться