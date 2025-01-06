Как сообщалось ранее, российская армия захватила еще один город в Донецкой области Украины. В опубликованной 6 января информации Минобороны России торжественно заявляется, что город Курахово, расположенный на юго-западе Донецкой области и являющийся важным логистическим центром для украинской армии, полностью перешел под контроль российских войск. После захвата Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Украинское же командование пока не комментирует заявление российского Минобороны о полной утрате города. Однако Американский институт изучения войны сообщает, что в Курахово продолжаются уличные бои.

До войны в этом городе проживало около 20 тысяч человек. Бои за него шли с сентября прошлого года. Для обороны Курахово украинская армия привлекла элитные подразделения, включая 79-ю десантно-штурмовую и 46-ю аэромобильную бригады, сосредоточив в укрепрайоне до 15 тысяч солдат. В ходе многомесячных ожесточенных боев российская армия, используя небольшие штурмовые группы, продвинулась вперед, окружила город с флангов и перекрыла основные пути снабжения украинской группировки. Российские СМИ и военные эксперты называют захват Курахово значительной победой. Через город проходит автомобильная трасса Донецк — Запорожье, а также железнодорожная линия, ведущая в Покровск и далее в Днепропетровскую область. Российские эксперты прогнозируют, что движение на запад и северо-запад в этом направлении позволит начать операцию по окружению группировки ВСУ в районе Покровска, Часов Яра и Торецка. Следует отметить, что российская армия уже ведет бои на окраинах города Покровска, одновременно продвигаясь с флангов для формирования кольца окружения. Если украинская армия после Курахово потеряет также Покровск, российские войска смогут продвинуться в направлении двух последних крупных городов Донецкой области — Славянска и Краматорска. Это позволит обойти их с западного фланга и перекрыть основные пути снабжения. Кроме того, захват Покровска откроет российской армии путь к административным границам Днепропетровской области.