Ультраправые сформируют правительство в Австрии

Президент Австрии Александер ван дер Беллен провел встречу с лидером ультраправой Партии свободы (FPÖ) Гербертом Киклем и поручил ему начать коалиционные переговоры о формировании правительства с Австрийской народной партией (АНП). Об этом сообщила «Европейская правда».

«Кикль высказывает уверенность в возможном нахождении решения в ходе правительственных переговоров, он осознает всю полноту ответственности», - объяснил ван дер Беллен свое решение поручить Киклю сформировать новое правительство.

Также он выразил уверенность, что «принципы и нормы конституции будут соблюдены надлежащим образом».

Ван дер Беллен провел встречу с Киклем после того, как на прошлой неделе окончательно провалились коалиционные переговоры между тремя партиями - АНП, социал-демократами и либеральной NEOS. Эти три политические силы пытались сформировать правительство таким образом, чтобы не допустить к власти ультраправую Партию свободы, которая три месяца назад выиграла выборы. Однако их попытки не увенчались успехом из-за критических разногласий в политических программах. В итоге после провала коалиционных переговоров лидер АНП и канцлер Карл Нехаммер подал в отставку.