Макрон обратился к украинцам: Будьте реалистами

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал украинцев "вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам", потому что "только они могут их вести", чтобы найти решение конфликта, вызванного российским вторжением в 2022 году.

"Соединенные Штаты Америки должны помочь нам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров", в то время как европейцы должны будут "построить гарантии безопасности" для Украины, "что будет их первоочередной обязанностью", - заявил Макрон.

Президент Франции также предупредил, что при нынешних условиях "быстрого и легкого решения в Украине не будет" – на фоне предыдущих обещаний Дональда Трампа о завершении войны за 24 часа.

"Новый американский президент сам знает, что Соединенные Штаты не имеют никаких шансов что-то выиграть, если Украина проиграет", – сказал он, добавив, что капитуляция Украины не может быть хорошей для европейцев и американцев.