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Барзани стал посредником между властями Сирии и курдами

17:34 556

Экс-глава иракского Курдистана Масуд Барзани является посредником между сирийскими курдами и новыми властями Сирии во главе с Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает иракское информагентство Baghdad Today со ссылкой на источник.

Отмечается, что посредничество направлено на проведение диалога между сторонами.

Также агентство сообщает, что глава иракского Курдистана Нечирван Барзани намерен посетить Сирию «при условии, что визит будет включать в себя регионы северо-восточной Сирии, чтобы сблизить точки зрения между двумя сторонами».

1 января Ахмед аш-Шараа встретился с делегацией «Сирийских демократических сил» (SDF). Стороны обсудили военные вопросы. Директор Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман подтвердил, что встреча аш-Шараа с «командующим» «СДС» Мазлумом Абди состоялась на военном аэропорту Думайр, расположенном к северо-востоку от Дамаска. Информированный источник пояснил, что «встреча не была переговорами, а скорее проходила в рамках знакомства и первой встречи лицом к лицу».

Источник указал, что американская сторона принимала активное участие в этой встрече.

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