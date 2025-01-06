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У Лукашенко опровергают Зеленского: «Нам не за что извиняться»

17:40 516

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко не приносил никаких извинений президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале вторжения РФ в Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил во время интервью подкастеру Лексу Фридману, что Лукашенко извинялся перед ним «в первый или второй день спецоперации». По его словам, глава Беларуси заявил, что он не отдавал приказ об ударах по Украине, а также сказал: «Я извиняюсь. Ты поверь, Володя, это не я. Я не контролирую ситуацию, это просто ракеты, это Путин».

«Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той причине, что извиняться нам не за что», — подчеркнула Наталья Эйсмонт в комментарии РБК.

Эйсмонт сказала, что диалог между главами стран в начале войны состоялся благодаря реакции Николая Лукашенко — сына президента. В ходе телефонного разговора президент Беларуси призвал Зеленского прекратить противостояние, так как ему «придется больше, чем кому-либо отвечать за гибель людей». «Именно поэтому наш президент призывал сесть за стол переговоров, что и было сделано: три раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул», — добавила пресс-секретарь.

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