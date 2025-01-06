Макрон: Капитуляция Украины невыгодна Западу

Капитуляция Украины не будет выгодна ни США, ни Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французским послам.

В то же время, вспоминая о заявлении избранного президента США Дональда Трампа, что тот сможет завершить войну в Украине в течение 24 часов, глава французского государства констатировал: «Быстрого и легкого решения в Украине не будет».

«Новый американский президент и сам знает, что у США нет шансов выиграть, если Украина проиграет», а «капитуляция Украины не может быть выгодна ни европейцам, ни американцам», добавил он.

С точки зрения Макрона, если западные союзники Украины согласятся на «компромисс», потому что они устали от этого конфликта, авторитет Запада окажется «подорван».

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое он дал американскому подкастеру Лексу Фридману, рассказал о своем видении «справедливого мира, которое важно знать всем в странах-партнерах». Зеленский, в частности, заявил, что вопреки пунктам Будапештского меморандума, его странам-подписантам (США, Великобритании, Франции, РФ и Китаю) было «по**ру» на разосланные еще в 2014 году официальные запросы Киева отреагировать на вторжение России в Крым и Донбасс. Говоря о мирных переговорах, то, по словам Зеленского, неверно полагать, что якобы Россия стремится к мирным переговорам, а Украина намеренно их игнорирует.