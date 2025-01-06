Россия выдала Азербайджану Беджанова

Гражданин Азербайджана Талех Беджанов, находившийся в международном розыске по подозрению в совершении мошенничества в крупном размере, экстрадирован из России на родину, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Расследование дела, фигурантом которого является Беджанов, велось в управлении полиции Хатаинского района. Ему предъявлены обвинения по статье 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) УК Азербайджана.

Беджанов был задержан на территории России, после чего Генпрокуратура Азербайджана направила запрос об экстрадиции, который был удовлетворен российской стороной. Обвиняемого доставили в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Минюста.