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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Россия выдала Азербайджану Беджанова

18:06 315

Гражданин Азербайджана Талех Беджанов, находившийся в международном розыске по подозрению в совершении мошенничества в крупном размере, экстрадирован из России на родину, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Расследование дела, фигурантом которого является Беджанов, велось в управлении полиции Хатаинского района. Ему предъявлены обвинения по статье 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) УК Азербайджана.

Беджанов был задержан на территории России, после чего Генпрокуратура Азербайджана направила запрос об экстрадиции, который был удовлетворен российской стороной. Обвиняемого доставили в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Минюста.

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