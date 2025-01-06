Иран получит российские Су-35

Издание Military Watch Magazine сообщает, что Иран получит истребители в рамках крупного оборонного соглашения между Тегераном и Москвой, которое также включает поставку ударных вертолетов Ми-28 и учебных самолетов Як-130.

Ранее российские СМИ сообщали со ссылкой на иранского журналиста Хаяла Муаззина, что первые два самолета были переданы в ноябре 2024 года на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре и в разобранном виде доставлены на авиабазу в Хамадане, где запланирована их окончательная сборка и подготовка к эксплуатации.

Сообщается, что, согласно условиям контракта, Иран должен получить 50 таких самолетов вместо первоначально обсуждавшихся 25 единиц. Это крупнейшая сделка в сфере военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном. Для приема Су-35 на третьей тактической авиабазе, расположенной в 47 километрах к северу от города Хамадан, начато строительство новых защищенных ангаров.