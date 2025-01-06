USD 1.7000
EUR 1.7536
RUB 1.5373
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Иран получит российские Су-35

18:20 1162

Армия Ирана планирует принять на вооружение до конца 2025 года российские истребители Су-35 поколения «4++». 

Издание Military Watch Magazine сообщает, что Иран получит истребители в рамках крупного оборонного соглашения между Тегераном и Москвой, которое также включает поставку ударных вертолетов Ми-28 и учебных самолетов Як-130.

Ранее российские СМИ сообщали со ссылкой на иранского журналиста Хаяла Муаззина, что первые два самолета были переданы в ноябре 2024 года на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре и в разобранном виде доставлены на авиабазу в Хамадане, где запланирована их окончательная сборка и подготовка к эксплуатации.

Сообщается, что, согласно условиям контракта, Иран должен получить 50 таких самолетов вместо первоначально обсуждавшихся 25 единиц. Это крупнейшая сделка в сфере военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном. Для приема Су-35 на третьей тактической авиабазе, расположенной в 47 километрах к северу от города Хамадан, начато строительство новых защищенных ангаров.

Депутат Гасангулиев призывает к новой Конституции… и следить за ситуацией в Иране
Депутат Гасангулиев призывает к новой Конституции… и следить за ситуацией в Иране
19:36 842
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
14:59 6197
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус? горячая тема
14:36 4004
Украинцы все же ушли из Курахово
Украинцы все же ушли из Курахово новое обновление: 19:17
19:17 4271
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа официоз
18:46 2277
SOCAR хочет вложить в Турцию еще 7 млрд долларов
SOCAR хочет вложить в Турцию еще 7 млрд долларов
19:05 985
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России»
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России» все еще актуально
15:15 10607
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
18:32 3026
Украинцы забирают новые российские территории, но теряют свои...
Украинцы забирают новые российские территории, но теряют свои... о развитии ситуации
17:00 3749
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
15:08 7078
Рекордный рост цен на нефть
Рекордный рост цен на нефть
18:22 2048

ЭТО ВАЖНО

Депутат Гасангулиев призывает к новой Конституции… и следить за ситуацией в Иране
Депутат Гасангулиев призывает к новой Конституции… и следить за ситуацией в Иране
19:36 842
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
14:59 6197
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус? горячая тема
14:36 4004
Украинцы все же ушли из Курахово
Украинцы все же ушли из Курахово новое обновление: 19:17
19:17 4271
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа официоз
18:46 2277
SOCAR хочет вложить в Турцию еще 7 млрд долларов
SOCAR хочет вложить в Турцию еще 7 млрд долларов
19:05 985
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России»
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России» все еще актуально
15:15 10607
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
18:32 3026
Украинцы забирают новые российские территории, но теряют свои...
Украинцы забирают новые российские территории, но теряют свои... о развитии ситуации
17:00 3749
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
15:08 7078
Рекордный рост цен на нефть
Рекордный рост цен на нефть
18:22 2048
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться