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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»

Отдел информации
18:32 3033

«Усилия Армении по обеспечению сильной поддержки со стороны Соединенных Штатов будут сорваны, поскольку администрация Трампа отдает приоритет прочным отношениям с Баку как региональному противовесу российскому, иранскому и китайскому региональному влиянию», - об этом говорится в аналитическом докладе американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Эту компанию в США часто называют «теневым ЦРУ».

"Усилия Армении по обеспечению сильной поддержки со стороны Соединенных Штатов будут сорваны, поскольку администрация Трампа отдает приоритет прочным отношениям с Баку как региональному противовесу российскому, иранскому и китайскому региональному влиянию", - убеждены американские аналитики

«Армения будет полагаться на военную технику из Франции и стремиться к росту торговли с Европейским союзом. Армения будет использовать эти растущие политические и оборонные связи с Западом, чтобы попытаться удержать Азербайджан от эскалации и противостоять самым сильным требованиям Баку в мирных переговорах, а именно относительно транзита через южную Армению», - пишут аналитики.

Американская компания полагает, что Южный Кавказ останется полем битвы за геополитическое влияние, поскольку Армения и Азербайджан будут искать иностранную поддержку для укрепления своих позиций в мирных переговорах.

«Армения и Азербайджан, вероятно, продолжат движение к мирному соглашению, но разногласия по конституционным изменениям в Армении, деталям полной демаркации их границы и открытию транзитных связей, вероятно, заблокируют мирное соглашение в 2025 году. Некоторые из этих вопросов могут быть отложены для последующего соглашения, но пока не будет соглашения, возможность обострений в регионе сохранится, поскольку Баку использует свое военное преимущество для сохранения рычагов влияния на переговорах.

Обе стороны будут искать иностранных покровителей, чтобы помочь им сохранить рычаги влияния на переговорах. Азербайджан и Армения будут избегать противодействия Москве, рассматривая сильное влияние России на возможное прекращение огня в Украине и пророссийское грузинское правительство как увеличение ресурсов Москвы для влияния на Южный Кавказ в ближайшие годы», - резюмируют аналитики из американских спецслужб.

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