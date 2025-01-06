Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»

« Усилия Армении по обеспечению сильной поддержки со стороны Соединенных Штатов будут сорваны, поскольку администрация Трампа отдает приоритет прочным отношениям с Баку как региональному противовесу российскому, иранскому и китайскому региональному влиянию » , - об этом говорится в аналитическом докладе американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.

«Армения будет полагаться на военную технику из Франции и стремиться к росту торговли с Европейским союзом. Армения будет использовать эти растущие политические и оборонные связи с Западом, чтобы попытаться удержать Азербайджан от эскалации и противостоять самым сильным требованиям Баку в мирных переговорах, а именно относительно транзита через южную Армению», - пишут аналитики.

Американская компания полагает, что Южный Кавказ останется полем битвы за геополитическое влияние, поскольку Армения и Азербайджан будут искать иностранную поддержку для укрепления своих позиций в мирных переговорах.

«Армения и Азербайджан, вероятно, продолжат движение к мирному соглашению, но разногласия по конституционным изменениям в Армении, деталям полной демаркации их границы и открытию транзитных связей, вероятно, заблокируют мирное соглашение в 2025 году. Некоторые из этих вопросов могут быть отложены для последующего соглашения, но пока не будет соглашения, возможность обострений в регионе сохранится, поскольку Баку использует свое военное преимущество для сохранения рычагов влияния на переговорах.

Обе стороны будут искать иностранных покровителей, чтобы помочь им сохранить рычаги влияния на переговорах. Азербайджан и Армения будут избегать противодействия Москве, рассматривая сильное влияние России на возможное прекращение огня в Украине и пророссийское грузинское правительство как увеличение ресурсов Москвы для влияния на Южный Кавказ в ближайшие годы», - резюмируют аналитики из американских спецслужб.