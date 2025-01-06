Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее обвинил Азербайджан во вмешательстве в дела ее территорий из-за поддержки Парижем Армении. Кроме этого, Макрон обвинил Азербайджан во взаимодействии с Россией.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на обвинения президента Франции в адрес Азербайджана на конференции послов.

«Очередные необоснованные и провокационные заявления президента Франции против Азербайджана и провокационные заявления, искажающие реальные факты, недопустимы».

"Интересно, что Франция, позиционирующая себя защитником международного права, никогда не критиковала грубые нарушения норм и принципов международного права в отношении Азербайджана, политику этнических чисток, проводимую Арменией против Азербайджана, массовые убийства и преступления против человечности.

Еще раз хотим напомнить французской стороне, что война правосудия, которую Азербайджан ведет на своих суверенных территориях в соответствии с нормами и принципами международного права, реализовывалась с целью положить конец оккупации Армении.

Мы решительно осуждаем подобные провокационные заявления Франции, которая ставит под вопрос суверенитет Азербайджана над своими территориями, готовит Армению к реваншизму, осуществляет широкое вооружение этой страны в период, когда в регионе создаются реальные условия для мира.

Перенаправление на Азербайджан причин неудачной деятельности Франции на приморских территориях, являющихся проявлением коварной неоколониальной политики, свидетельствует о неправильной политике Франции. Вместо того, чтобы обвинять другие страны, Франции было бы более полезно извлечь уроки из своей некомпетентной внешней политики.

Мы требуем от Франции прекратить подобные шаги, которые подрывают мир и служат дестабилизации в регионе", - сказал Гаджизаде.