Можно снова летать в Дамаск

Международный аэропорт Дамаска возобновит свою деятельность с завтрашнего дня, 7 января. Об этом говорится в сообщении правительственного агентства SANA.

Ранее глава управления гражданской авиации и воздушного транспорта страны Ашхад ас-Слейби заявил, что аэропорт Дамаска начнет прием и отправку международных рейсов 7 января. Сейчас, как и аэропорт города Алеппо, он может работать только по спецразрешениям.