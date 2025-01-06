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Можно снова летать в Дамаск

18:54 671

Международный аэропорт Дамаска возобновит свою деятельность с завтрашнего дня, 7 января. Об этом говорится в сообщении правительственного агентства SANA.

Ранее глава управления гражданской авиации и воздушного транспорта страны Ашхад ас-Слейби заявил, что аэропорт Дамаска начнет прием и отправку международных рейсов 7 января. Сейчас, как и аэропорт города Алеппо, он может работать только по спецразрешениям.

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