Ким Чен Ын приравнял хот-доги и разводы к госизмене

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын запретил жителям своей страны есть хот-доги и приказал арестовывать за семейные разводы. Об этом сообщает британское издание Mail Online.



Употребление хот-догов равно государственной измене, поскольку это блюдо «слишком западное». Северокорейский лидер также приказал отправлять в трудовые лагеря разводящиеся пары, чтобы они «заплатили там за свои преступления».