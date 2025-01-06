SOCAR хочет вложить в Турцию еще 7 млрд долларов

Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR планирует инвестировать дополнительные $7 млрд в энергетический сектор Турции в ближайшие годы. Об этом заявил глава отдела SOCAR Türkiye по нефтепереработке и нефтехимии Кянан Мирзоев.

Компания планирует выделить средства на создание новых нефтехимических предприятий в Турции.

По словам CEO SOCAR Türkiye Эльчина Ибадова, за последние 17 лет компания инвестировала в Турцию $18,5 млрд, став крупнейшим иностранным инвестором в стране.

В настоящее время SOCAR Türkiye обеспечивает занятость более 10 тыс. человек. Крупнейшие инвестиционные проекты компании в Турции: НПЗ STAR ($6,7 млрд), Трансанатолийский газопровод TANAP ($6,31 млрд) и инвестиции в групповые компании SOCAR Türkiye ($2,445 млрд).

НПЗ STAR является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Турции, которое покрывает 18% потребностей страны в нефтепродуктах. Мощность завода превышает 13 млн тонн в год.