Россия перебрасывает свои базы из Сирии в Ливию
19:13 707
Судя по спутниковым снимкам, распространенным турецкими СМИ, строительство крупной российской военной базы на юге Ливии происходит на фоне переброски войск и техники в эту страну из Сирии.
База расположена в стратегически важной точке, недалеко от границы с Суданом и Чадом (западный Сахель), а также рядом с золотыми рудниками региона Кури-Бугуди.
Ожидается, что управлением военной базой будет заниматься "Африканский корпус" Министерства обороны России.
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