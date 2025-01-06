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Россия перебрасывает свои базы из Сирии в Ливию

новые снимки
19:13 707

Судя по спутниковым снимкам, распространенным турецкими СМИ, строительство крупной российской военной базы на юге Ливии происходит на фоне переброски войск и техники в эту страну из Сирии.

База расположена в стратегически важной точке, недалеко от границы с Суданом и Чадом (западный Сахель), а также рядом с золотыми рудниками региона Кури-Бугуди.

Ожидается, что управлением военной базой будет заниматься "Африканский корпус" Министерства обороны России.

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