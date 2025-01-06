Макрон поддержал и курдских террористов

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французскую дипломатию к трезвому подходу в отношении новых сирийских властей, сообщает газета Le Figaro.

При этом, считает президент, Франция должна сохранять верность поддержке "таких борцов за свободу, как курды", которые, отметил Макрон, сражаются против терроризма.

"Мы должны без наивности рассматривать смену режима в Сирии", - цитирует издание его выступление в понедельник перед послами Франции о внешнеполитических приоритетах на 2025 год.