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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Депутат Гасангулиев призывает к новой Конституции… и следить за ситуацией в Иране

19:36 865

В интервью haqqin.az депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев поделился своим видением значимости наступившего года, подчеркнув необходимость проведения в Азербайджане глубоких и последовательных реформ как во внутриполитической, так и в экономической сферах.

«2025 год объявлен президентом Ильхамом Алиевым Годом Конституции и национального суверенитета, - напомнил депутат. – А потому очень хотелось бы, чтобы в наступившем году была принята новая Конституция Азербайджанской Республики, которая на деле обеспечит нашей стране принцип разделения властей. Также хотелось бы проведения серьезных реформ, способных обеспечить высокий уровень жизни, безопасность, права и свободы наших граждан в соответствии с западными стандартами. Нам необходимо построить правовое государство с сильной экономикой, основанной на принципах свободного рынка».

Гудрат Гасангулиев заявил, что ему хотелось бы проведения серьезных реформ, способных обеспечить высокий уровень жизни, безопасность, права и свободы азербайджанских граждан в соответствии с западными стандартами

Комментируя внешнеполитическую повестку дня, Гасангулиев особое внимание уделил вопросу потенциального подписания мирного соглашения с Арменией. По его словам, до того момента, пока Армения не откроет беспрепятственное транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахчываном, Баку следует воздерживаться от какого-либо сотрудничества с Ереваном. Ибо, по мнению парламентария, в целом Армения до сих пор так и не отказалась от реваншистских планов.

«Если Армения и ее партнеры придут к выводу, что для них сложились благоприятные международные условия, они незамедлительно нападут на Азербайджан, - уверен Гудрат Гасангулиев. -  Именно поэтому я поддержал увеличение военных расходов, предусмотренное госбюджетом. Армяне надеются, что, оказавшись во власти эйфории от одержанных побед, мы примем ошибочные решения, которые приведут страну к тяжелым последствиям». 

По мнению азербайджанского парламентария, Баку также необходимо внимательно следить за ситуацией в соседнем Иране.

«В кратчайшие сроки Азербайджан должен, как минимум, вдвое увеличить свои продовольственные запасы и быть готовым к любым, даже самым непредсказуемым сценариям развития событий», - считает депутат Милли Меджлиса.

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