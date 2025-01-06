Новый рекорд биткойна
19:40 560
Стоимость биткойна превысила $100 тыс. впервые с 19 декабря, свидетельствуют данные Binance.
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Стоимость биткойна превысила $100 тыс. впервые с 19 декабря, свидетельствуют данные Binance.
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