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Молдова обвинила Россию в подрыве и расколе общества

19:48 266

Сегодня, 6 января, в МИД Молдовы был вызван представитель посольства России после заявлений Кремля об энергокризисе в Приднестровье, пытающимся переложить ответственность за кризис, который сама Москва и создала.

Вслед за этим МИД Молдовы выступил с резким заявлением, в котором решительно отверг опасную дезинформацию, распространенную посольством Российской Федерации в Республике Молдова.

Молдова расценила эти заявления, как направленные на раскол молдавского общества и попытки скрыть истинное происхождение энергетического кризиса в Приднестровье: «Это циничная попытка манипулировать общественным мнением и переложить вину на Кишинев или Киев, в то время как реальная ответственность лежит исключительно на Москве.

Для ясности: ответственность за поставки газа в Приднестровье полностью лежит на Российской Федерации и компании «Газпром», которые выбрали не выполнять свои контрактные обязательства и не предложили жизнеспособных решений для обеспечения непрерывности поставок газа. Решение прекратить поставки носит исключительно политический характер с целью дестабилизации Республики Молдова. Любая попытка возложить эту ответственность на другие стороны является не только ложной, но и глубоко циничной», - говорится в заявлении.

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