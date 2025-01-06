Молдова обвинила Россию в подрыве и расколе общества

Сегодня, 6 января, в МИД Молдовы был вызван представитель посольства России после заявлений Кремля об энергокризисе в Приднестровье, пытающимся переложить ответственность за кризис, который сама Москва и создала.

Вслед за этим МИД Молдовы выступил с резким заявлением, в котором решительно отверг опасную дезинформацию, распространенную посольством Российской Федерации в Республике Молдова.