Как Европе живется без российского газа

С начала года "Газпром" прекратил поставки трубопроводного газа через Украину в Европу. Остался только один маршрут – ветка «Турецкого потока» с пропускным объемом около 15 млрд кубометров в год (примерно столько после начала войны в Украине шло и через Украину). В лучшие годы Европа получала 150 млрд кубометров трубопроводного газа из России и даже больше. Как же Евросоюз чувствует себя без российского газа?

Сам факт прекращения украинского транзита вызвал скачок цен на основной европейской газовой бирже, нидерландской TTF – до 540 долларов за тысячу кубометров. Это наивысший уровень с осени 2023 года. По сравнению с началом нынешнего отопительного сезона цены выросли в среднем на 25%. Однако это все равно почти в семь раз ниже рекордных показателей августа 2022 года и ниже средних цен 2023 года. То, что в начале года был именно краткосрочный скачок, подтвердилось на торгах уже 6 января, когда цена газа на лондонской бирже ICE опустилась сразу на 2%. Февральские фьючерсы на газ в нидерландском хабе TTF подешевели до $517,5 за тысячу куб. м. В долгосрочном плане можно говорить о том, что Европа все же приспособилась жить без больших объемов российского импортного газа (остается еще упомянутый «Турецкий поток» и СПГ, который в объеме дает примерно столько же), хотя для ее промышленности, особенно для энергоемких отраслей, это стало серьезным испытанием. Так, по итогам 2024 года средняя цена газа в Европе на хабе TTF упала на 16% и составила около $392 за тысячу куб. м. В 2023 году цена составляла 469 долларов, а в 2021 году 577 долларов за тыс. куб. м, (в 2022 году – $1444 за тыс. куб. м.). Прежде всего, европейцы стали экономить газ. Объем газовой электрогенерации в ЕС по итогам 2024 г. снизился на 27% по сравнению с уровнем 2021 года, а ее доля – с 19% до 15%. Общий импорт газа в ЕС в 2024 г. был также на 18% ниже, чем в 2021 году. На фоне падения трубопроводного экспорта из России в ЕС в 2024 г. на 78% по сравнению с 2021 годом доля РФ в этих поставках сократилась с 41% до 11% (без учета транзитных поставок в Сербию и Северную Македонию).

Вопреки некоторым ожиданиям газовую генерацию не смогла заменить угольная: курс на «зеленую энергетику» в целом ЕС сумел выдержать, несмотря на возникшие геополитические трудности. По итогам 2024 года объем угольной генерации в ЕС сократился на 37% по сравнению с 2021 годом, а ее доля в общем энергобалансе упала с 15% до 10%. Зато предсказуемо выросла доля возобновляемых источников энергии - с 37% в 2021 году до 48% в 2024 году. Главным образом за счет ветровой и солнечной генерации. Ее суммарный объем увеличился на 39% в период с 2021 по 2024 гг., а доля – с 19% до 30%. Доля атомной генерации в 2024 г. осталась примерно на таком же уровне, как и три года назад (все же политические предубеждения против АЭС по-прежнему сильны) - 24%. С одной стороны, тут финны ввели в строй третий энергоблок АЭС «Олкилуото» (крупнейший в ЕС), с другой, немцы закрыли последние три свои работающие реактора. «Ничья». Так что остановка транзита через Украину уже не сможет серьезно ударить по европейскому газовому рынку, максимум, что может произойти в случае неблагоприятных погодных условий, так это рост цены процентов на 10. На следующие годы аналитики в основном пока предсказывают скорее некоторое падение мировых газовых цен. Европейцам за время войны в Украине, наряду с экономией, удалось также найти альтернативные источники поставок газа. Прежде всего СПГ из США, Катара, но также и из России (она в тройке крупнейших поставщиков СПГ) и ряда других стран, плюс трубопроводный газ из Норвегии, Азербайджана и Северной Африки. В результате, 2025 год ЕС встретил с газохранилищами, заполненными в среднем на 72%. А если взять крупнейших в прошлом европейских клиентов РФ - Германию и Италию, то их газохранилища были заполнены на 80% и на 79%, соответственно.

Развитая внутриевропейская сеть газопроводов позволяет гибко маневрировать поставками, не допуская дефицита в том числе ни в одной из стран, которые раньше более чем наполовину зависели от российских трубопроводных поставок. Например, Австрия, разорвавшая связи с «Газпромом» в ноябре, заключила крупные контракты на импорт норвежского трубопроводного газа, законтрактовала в разных странах регазификационные мощности СПГ-терминалов и забронировала в Германии и Италии газопроводные мощности для транспортировки газа транзитом в Австрию. Словакия, которая зависела от российских газовых поставок, пожалуй, сильнее всех стран ЕС в последние два года, теперь сможет получать газ не только из Венгрии (куда он поступает тоже российский – через «Турецкий поток»), но и через Польшу (в 2022 году еще был введен в строй газопровод Польша-Словакия мощностью 4,7 млрд кубометров в год). Правда, и расходы Братиславы вырастут – примерно на 200 млн евро в год. Для маленькой страны немалые деньги. Собственно, это не единственный пример того, что за отказ от относительно дешевого российского газа приходится платить. Спад производства наблюдается практически во всех энергоемких отраслях промышленности ЕС, особенно в Германии, где доля российского газового импорта доходила до 40%: сталелитейная, автомобильная, стеклодувная, бумажная, химическая промышленность, производство минеральных удобрений и т.д. Промпроизводство в той же Германии до сих пор не вышло на допандемийный уровень, а знаменитый немецкий автопром оказался под двойным ударом: мало того, что лишился дешевых энергоносителей из РФ, так еще и китайские конкуренты давят по всем фронтам. Домашним хозяйствам по всей Европе приходится приспосабливаться к высоким коммунальным тарифам. А они, в свою очередь, давят на потребительские цены уже широким фронтом.