Запасы газа в Европе истощаются. Что будет?

На фоне холодной погоды Европа расходует запасы газа быстрее, чем в предыдущие семь лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные газохранилищ в ЕС. Как отмечает агентство, если в прошлом году в эти же даты хранилища были заполнены на 86%, то в этом — лишь на 70%.

Как отмечают эксперты, опасений, что Европа в этом сезоне столкнется с дефицитом газа, нет.

Однако, говорит аналитик Goldman Sachs Саманта Дарт, чем меньше газа останется в марте, тем трудней будет восполнить запасы для прохождения следующего зимнего сезона. Следовательно, возрастает риск краткосрочного скачка цен.

К низким температурам прибавились и технические проблемы. Норвежский поставщик сжиженного газа Hammerfest был вынужден приостановить работу из-за поломки компрессора. При этом именно на СПГ в Европе рассчитывают на фоне прекращения транзита российского газа через Украину.