Эрдоган побеждает и инфляцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс дезинфляции в Турции будет ускорен в 2025 году, правительство разработало дорожную карту для этого.

Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее, сообщил ранее Институт статистики (TUİK). Страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой для республики, заявлял Эрдоган.