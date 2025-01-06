USD 1.7000
EUR 1.7536
RUB 1.5373
Подписаться на уведомления
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Эрдоган побеждает и инфляцию

20:23 1253

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс дезинфляции в Турции будет ускорен в 2025 году, правительство разработало дорожную карту для этого.

Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее, сообщил ранее Институт статистики (TUİK). Страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой для республики, заявлял Эрдоган.

Важное заявление Эрдогана

Заявление Эрдогана о намерении снижать ключевую ставку в 2025 году может вызвать риски для экономики страны, поскольку политика властей будет идти вразрез с инфляцией, заявляло ранее агентство "Блумберг".

"Мы находимся на очень хорошем этапе (борьбы) с инфляцией. Это подтверждают и данные Туркстат (Институт статистики – ред.). В декабре инфляция составила 1,3 процента в месячном исчислении. Годовая инфляция снизилась на 24 пункта по сравнению с 2023 годом и на 31 пункт по сравнению с пиковым уровнем. В 2025 году тенденция к снижению еще более ускорится", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания Кабинета министров.

Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России»
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России» все еще актуально
15:15 11035
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»?
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»? наш комментарий
20:46 1819
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа официоз
18:46 4079
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики... все еще актуально
15:08 8399
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
20:05 1895
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
18:32 5312
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять обновлено 15:35
15:35 11100
Депутат Гасангулиев призывает к новой Конституции… и следить за ситуацией в Иране
Депутат Гасангулиев призывает к новой Конституции… и следить за ситуацией в Иране
19:36 2597
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
14:59 7114
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус? горячая тема
14:36 4585
Украинцы все же ушли из Курахово
Украинцы все же ушли из Курахово новое обновление: 19:17
19:17 5335

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России»
Ильхам Алиев: «Вина за катастрофу лежит на представителях России» все еще актуально
15:15 11035
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»?
Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»? наш комментарий
20:46 1819
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа
Нападки Макрона на Азербайджан. Баку парирует удары Парижа официоз
18:46 4079
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики...
Ильхам Алиев настоял не открывать ящики... все еще актуально
15:08 8399
Как Европе живется без российского газа
Как Европе живется без российского газа наша аналитика
20:05 1895
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
Теневое ЦРУ: «Трамп поставит на Азербайджан»
18:32 5312
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять обновлено 15:35
15:35 11100
Депутат Гасангулиев призывает к новой Конституции… и следить за ситуацией в Иране
Депутат Гасангулиев призывает к новой Конституции… и следить за ситуацией в Иране
19:36 2597
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
Ильхам Алиев: «За десять дней до авиакатастрофы был аналогичный инцидент»
14:59 7114
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус?
Кто накручивает ужасы про страшный мегавирус? горячая тема
14:36 4585
Украинцы все же ушли из Курахово
Украинцы все же ушли из Курахово новое обновление: 19:17
19:17 5335
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться