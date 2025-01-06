Глава ПА ОБСЕ отменила свой визит в Грузию

Глава ПА ОБСЕ Пиа Каума отменила визит в Грузию «после тщательного обдумывания».

Об этом финский политик сообщила в сети Х, отметив, что этот шаг будет сделан в условиях большей эффективности организации для разрешения кризиса в стране.

Один из лидеров оппозиции, экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала решение П.Каумы: «Очень мудрое решение президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пии Каумы отложить визит в Грузию. Грузинский народ очень ценит то, что вы приняли во внимание озабоченность и надежды грузинской демократии. ОБСЕ нужна нам больше, чем когда-либо! И новые выборы!».