Украина атакует ядерные объекты России?

Россия призывает мировое сообщество немедленно отреагировать на непрекращающиеся атаки Украины на российские ядерные объекты. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.



"Надеемся, что хотя бы из чувства самосохранения западные спонсоры Киева укажут ему на недопустимость таких действий", – заявили в ведомстве в ответ на атаку дронов ВСУ на Запорожскую АЭС 5 января 2025 года.



МИД РФ ожидает объективных оценок и внятной реакции руководства МАГАТЭ.