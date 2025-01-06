Украина атакует ядерные объекты России?
20:29 1608
Россия призывает мировое сообщество немедленно отреагировать на непрекращающиеся атаки Украины на российские ядерные объекты. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
"Надеемся, что хотя бы из чувства самосохранения западные спонсоры Киева укажут ему на недопустимость таких действий", – заявили в ведомстве в ответ на атаку дронов ВСУ на Запорожскую АЭС 5 января 2025 года.
МИД РФ ожидает объективных оценок и внятной реакции руководства МАГАТЭ.
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