Украина разгромила порт в Ленинградской области

Служба безопасности Украины взяла на себя ответственность за налет дронов 4 января на порт Усть-Луга в Ленинградской области, недалеко от границы с Эстонией.



В сообщении, которое в понедельник опубликовали одновременно несколько украинских изданий, утверждается, что дальнобойные беспилотники СБУ «успешно поразили цель».



К сообщению прилагается видео, которое разные телеграм-каналы публиковали 4 января. На видео, предположительно снятом в порту, слышны очереди и виден взрыв вдали.