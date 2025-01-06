Украина разгромила порт в Ленинградской области
20:34 2010
Служба безопасности Украины взяла на себя ответственность за налет дронов 4 января на порт Усть-Луга в Ленинградской области, недалеко от границы с Эстонией.
В сообщении, которое в понедельник опубликовали одновременно несколько украинских изданий, утверждается, что дальнобойные беспилотники СБУ «успешно поразили цель».
К сообщению прилагается видео, которое разные телеграм-каналы публиковали 4 января. На видео, предположительно снятом в порту, слышны очереди и виден взрыв вдали.
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