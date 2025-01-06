Эрдоган предупредил: «Турция не допустит расчленения Сирии»

Турция не допустит расчленения соседней Сирии и может быстро принять меры, чтобы предотвратить такое развитие событий.

Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания Кабинета министров, которое прошло под его председательством.

"Мы не позволим расчленить Сирию, нарушить ее унитарное устройство. Мы быстро примем необходимые меры, если увидим риск в этом отношении", - предупредил президент.