Пашинян бросил пить, но чокается

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает выступать с экстравагантными заявлениями. Отметим, что в последнее время армянский премьер транслирует даже свою личную жизнь в соцсетях, шокируя армянскую публику. Весь мир наблюдает за тем, как Пашинян готовит на кухне и любезничает со своей супругой…

На сей раз находящийся с визитом в селе Аруч на открытии Рождественской ярмарки Пашинян грамогласно заявил, что с недавних пор перестал употреблять алкогольные напитки: «Мы пообедали и выехали сюда. Я и не пью, но чокнусь. В прошлый раз я, кажется, выпил рюмку, но сейчас, вообще, не пью».