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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
Новость дня
Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Пашинян бросил пить, но чокается

20:42 1452

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает выступать с экстравагантными заявлениями. Отметим, что в последнее время армянский премьер транслирует даже свою личную жизнь в соцсетях, шокируя армянскую публику. Весь мир наблюдает за тем, как Пашинян готовит на кухне и любезничает со своей супругой…

На сей раз находящийся с визитом в селе Аруч на открытии Рождественской ярмарки Пашинян грамогласно заявил, что с недавних пор перестал употреблять алкогольные напитки: «Мы пообедали и выехали сюда. Я и не пью, но чокнусь. В прошлый раз я, кажется, выпил рюмку, но сейчас, вообще, не пью».

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