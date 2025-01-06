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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Генерала Хачатряна арестовали из-за Гадрута или из-за ракет «Искандер»?

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
20:46 1828

Как уже сообщал накануне haqqin.az, в Армении взят под стражу экс-заместитель начальника Генштаба ВС Армении генерал Тиран Хачатрян.

Хачатрян был задержан на прошлой неделе, и Следственный комитет Армении предъявил ему обвинения в рамках расследования по 44-дневной войне. Генерала обвиняют в халатности при исполнении служебных обязанностей и «причинении тяжких последствий по неосторожности». 

Тиран Хачатрян занимал пост заместителя начальника Генштаба с июня 2020 года по февраль 2021 года. То есть в период войны был одним из ключевых руководителей армянской армии. В чем же заключается допущенная пресловутая «халатность»? И к каким «тяжким последствиям» она привела?

Чем не угодил Николу Тиран?

«Он не создал пункт управления южной группировкой, при ведении боевых действий не осуществил в полной мере ряд характерных для управления мер, что по неосторожности повлекло за собой серьезные последствия. Действия последнего привели к провалу обороны, подорвали систему управления войсками, выполнение поставленной боевой задачи было сорвано, в результате противник воспользовался создавшейся ситуацией и беспрепятственно овладел стратегической высотой, а в другом случае взял под другой контроль территории», – отмечается в сообщении Следственного комитета. 

Адвокаты, однако, не согласны с этим обвинением и утверждают, что арест носит политический характер. 

«Арест был использован не для обеспечения хода разбирательства, продолжающегося уже 4 года, а для его наказания за активную политическую и гражданскую позицию, а также в целях назначения «виновников» поражения в войне», – отметили адвокаты.

Генерал Хачатрян, носящий звание Национального героя Армении, ранее в январе 2024 года был арестован по обвинению в хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Тогда в одном из ресторанов Котайкской области во время застолья вспыхнула ссора из-за прений о войне. Один из собутыльников генерала ударил его, после чего последний достал оружие и открыл огонь. Впоследствии генерала отпустили под залог, но наложили запрет на выезд из страны.

Под мощными ударами азербайджанской армии армянская оборона рассыпалась. А виноват Тиран?

Отметим, что в феврале 2021 года Хачатрян был освобожден от занимаемой должности из-за саркастической реакции на высказывание премьер-министра Никола Пашиняна о ракетах «Искандер». Пашинян в одном из своих выступлений утверждал, что во время боевых действий ракеты «Искандер», поставленные из России, либо не сработали, либо «сработали на 10 процентов». Журналисты, комментируя слова премьер-министра, обратились к Хачатряну, который тогда занимал пост заместителя начальника Генштаба. Генерал с иронией отозвался о заявлении Пашиняна, что вызвало недовольство последнего и привело к снятию Хачатряна с должности.

После его увольнения группа генералов и высокопоставленных офицеров, включая тогдашнего начальника Генштаба Оника Григоряна, выступила с заявлением, требуя отставки Пашиняна. Это фактически привело к началу военного мятежа в Армении. Восстание, продолжавшееся несколько недель, удалось бескровно локализовать, однако Григорян и другие лишились своих постов. 

С тех пор Хачатрян занял оппозиционную позицию к Пашиняну, и именно этим его адвокаты объясняют нынешний арест генерала.

Какие «тяжелые последствия» для Армении вызвала «халатность» Хачатряна в период с 7 по 17 октября во время 44-дневной войны?

Джебраил и Гадрут списывают на Хачатряна

Обратимся к хронологии. 7 октября азербайджанская армия продолжала успешные наступательные действия на южном направлении, закрепив контроль над стратегическими высотами вокруг освобожденного 4 октября города Джебраил. Это привело к уничтожению последнего укрепленного оборонительного района противника на юге и создало благоприятные условия для дальнейшего наступления вдоль долины Аракса в направлении Зангилана. 

В те же дни азербайджанская армия продвигалась на север от Джебраила и 9 октября освободила поселок Гадрут. В последующие дни продолжались операции по освобождению населенных пунктов Джебраильского района и продвижение в Зангиланский район. Подразделения армянской армии оказались полностью деморализованы; часть из них бросила оружие и отступила. К середине октября на южном фронте ВС Азербайджана развили наступление в направлении города Физули с плацдарма в районе освобожденного Гадрута. 

Безусловно, если, как утверждает Следственный комитет Армении, Хачатрян не создал командный пункт для управления разбитой и деморализованной южной группировкой, то это бросает тень на его командирские таланты и способности. Однако даже если бы генерал смог восстановить управление армянскими силами на юге, это не изменило бы исхода военных действий и ситуацию на фронте. Успехи азербайджанской армии к тому времени уже предопределили поражение Армении во второй Карабахской войне.

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