Ливанская армия вошла в приграничную зону с Израилем
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Подразделения ливанской армии вместе с миротворцами из Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) вошли в населенный пункт Эн-Накура, расположенный на границе с Израилем.
Об этом сообщил Janoubia.
Военнослужащие установили блокпосты на западном въезде в город и на шоссе, идущем из района Вади-Хамуль.
Размещение армейских сил началось после вывода из Эн-Накуры израильских войск, которые проводили там военную операцию с целью ликвидации подземных тоннелей и складов с оружием шиитской милиции "Хезболла".
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