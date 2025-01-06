Ливанская армия вошла в приграничную зону с Израилем

Подразделения ливанской армии вместе с миротворцами из Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) вошли в населенный пункт Эн-Накура, расположенный на границе с Израилем.

Об этом сообщил Janoubia.

Военнослужащие установили блокпосты на западном въезде в город и на шоссе, идущем из района Вади-Хамуль.

Размещение армейских сил началось после вывода из Эн-Накуры израильских войск, которые проводили там военную операцию с целью ликвидации подземных тоннелей и складов с оружием шиитской милиции "Хезболла".