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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять
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Новое заявление Минобороны Азербайджана: Армяне продолжают стрелять

Ливанская армия вошла в приграничную зону с Израилем

20:54 1101

Подразделения ливанской армии вместе с миротворцами из Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) вошли в населенный пункт Эн-Накура, расположенный на границе с Израилем.

Об этом сообщил Janoubia.

Военнослужащие установили блокпосты на западном въезде в город и на шоссе, идущем из района Вади-Хамуль.

Размещение армейских сил началось после вывода из Эн-Накуры израильских войск, которые проводили там военную операцию с целью ликвидации подземных тоннелей и складов с оружием шиитской милиции "Хезболла".

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